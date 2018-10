La Pellicola d’Oro torna alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre allo Spazio Lazio

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) “Laper il secondo anno consecutivo,13^ edizione de ladeldi, con un convegno dal titolo “Mestieri ed artigiani delItaliano – Per valorizzare i mestieri nascosti” Si terrà venerdì 19alle ore 15.00 presso loFilmCommission”, all’interno della 13^ edizione de ladeldi, il convegno “Mestieri ed artigiani delItaliano – Per valorizzare i mestieri nascosti”. L’appuntamento, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e d“Sas” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, è legato al Premio dedicato alle Maestranze e all’artigianato, “La”, un riconoscimento, giuntosua IX edizione, che ha come obiettivo portareribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ...