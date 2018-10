La moda dei peli sotto le ascelle supera il tabù

La moda si tinge di rosa e devolve il 10% dei ricavi di domani alla Lilt Milano : Il mondo della moda scende in campo a favore della prevenzione per il tumore al seno. domani, 29 settembre, a Milano debutta la 26esima Campagna nastro rosa che, per l'ottavo anno consecutivo, mira a sostenere la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro al seno.Verrà organizzata la giornata dello shopping solidale, in collaborazione con MonteNapoleone District: le vie Monte Napoleone, Verri, Sant'Andrea, Santo Spirito, Borgospesso, Bagutta e ...

Il lungo elenco dei nomi della moda italiana passati all'estero : Milano, 24 set., askanews, - Ad horas la maison Versace passerà in mani americane ma è lunga la lista dei marchi della moda italiana finiti all'estero. Direzione prescelta: Parigi. Lvmh ha in pancia ...

Fifa 19 : la lista completa dei giocatori svincolati nella modalità carriera : Siete fra coloro che nella carriera allenatore di Fifa 19 preferiscono partire da un piccolo club, magari della League Two, la quarta divisione inglese per tentare la scalata fino alla Premier League e perchè no puntare anche al titolo? Allora continuate a leggere perchè questa guida potrebbe fare al caso vostro! Se il budget a […] L'articolo Fifa 19: la lista completa dei giocatori svincolati nella modalità carriera proviene da I Migliori ...

Il libro di Kekko Silvestre ad ottobre prima del nuovo album dei Modà : data di uscita di Cash e copertina : Il libro di Kekko Silvestre vedrà la luce ad ottobre. Cash è il titolo del progetto del frontman dei Modà, già anticipato negli scorsi mesi dallo stesso artista che, giù dai palchi, questa volta veste i panni di scrittore. Kekko Silvestre è alla sua prima esperienza da scrittore di romanzi. Cash non è infatti l'autobiografia del gruppo né un libro sulla vita di Kekko Silvestre quanto piuttosto un romanzo in vendita nelle principali librerie ...

Il nuovo trailer di SoulCalibur 6 mostra le modalità di gioco - la personalizzazione dei personaggi e molto altro : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al suo imminente gioco di combattimento SoulCalibur 6.Il video, riportato da Dualshockers, si concentra sulla presentazione di tutte le modalità incluse nel gioco.Per le modalità di battaglia, troviamo la Arcade mode, Versus e Training, mentre la modalità storia include il classico Soul Chronicle e Libra of Souls, che vi permetterà di giocare in un racconto epico con il vostro ...

Call of Duty : Black Ops 4 : il numero dei giocatori nella modalità Blackout sale a 88 : Non è passato molto tempo da quando Treyarch e Activision hanno confermato che la modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 avrà un numero massimo di giocatori pari a 80 (in contrasto con i 100 di PUBG e Fortnite e i 64 di Firestorm in Battlefield V). Tuttavia, sembra ci siano già cambiamenti in atto.In un tweet di David Vonderhaar di Treyarch, riportato da Gamingbolt, è stato confermato che il conteggio dei giocatori è stato aumentato da ...

L'ultima moda dei vandali : portarsi a casa il sellino delle bici del Comune : Dopo il caso delle bici abbandonate e buttate nel Tevere, ora la nuova moda del bike sharing alla romana è quella di portarsi via un pezzo della bicicletta per assicurarsi l"uso esclusivo del veicolo.A sollevare il caso è il Messaggero, che rivela il motivo per cui decine e decine di bici gialle della società di bike sharing oBike ormai sono parcheggiate nelle strade della Capitale senza il sellino. Il mistero è presto svelato. Perché dover ...

Urbino - la moda sfila alla Corte dei duchi : Urbino, 2 settembre 208 " Scongiurato il pericolo pioggia la serata è iniziata. La passerella si è illuminata con il corpo di ballo del programma Rai I migliori anni : Cna idee in moda in Urbino , in ...

Fortnite : all'interno dei file della patch 5.21 sarebbe stata scoperta la nuova modalità a tempo limitato "Velocity" : Come saprete, nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato la nuova patch 5.21 per il popolare Fortnite, un update che ha portato con sé interessanti novità ma, purtroppo, anche qualche problema tecnico stando ai numerosi crash riscontrati.In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento, i dataminer si sono messi subito in azione scoprendo una possibile nuova modalità a tempo limitato.Si tratterebbe della LTM "Velocity" che, come riporta ...

Elenoire Casalegno - lato B in mostra/ Foto - scomoda Giacomo Leopardi e il popolo dei social insorge : Estate bollente per le nostr star della tv e per Elenoire Casalegno che mostra il lato B sui social e scomoda Giacomo Leopardi per una citazione provocando il popolo dei social noadsense(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:25:00 GMT)

#Facebook e la comoda To Do List : il nuovo stato dei post per le “cose da fare” dal cellulare #todolist : In versione beta arriva la “ToDo List” sulla versione mobile di Facebook: un nuovo stato dei post che permette agli utenti di elencare ed organizzare le “cose da fare”, ma anche le più belle canzoni o le cose da fare nel tempo libero. Una nuova funzionalità che rientra nelle strategie del social network finalizzate ad una maggiore partecipazione ed engagement degli utenti. Ma le ToDo List sono uno strumento davvero utile, anche offline, per ...

Kekko Silvestre smentisce lo scioglimento dei Modà : “La carriera da solista non mi interessa” : Kekko Silvestre smentisce lo scioglimento dei Modà. A confermarlo è proprio il diretto interessato, che questi giorni ha presentato la sua nuova squadra di lavoro con la quale sta realizzando il progetto di Cash, il libro estratto dalla sceneggiatura del film che avrebbe dovuto dirigere e che è atteso per il mese di ottobre. Nonostante il nuovo disco in lavorazione, sono stati tanti i dubbi dei fan in merito al futuro dei Modà che ancora non ...