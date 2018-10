' La Mela di Aism' è tornata | ' in piazza insieme per la SM'

Sclerosi multipla - la Mela Aism torna in 5mila piazze italiane : Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre torna in 5mila piazze italiane ‘la mela di Aism‘ per contribuire alla lotta contro la Sclerosi multipla: 13 mila volontari dell’associazione distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. La campagna rientra nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo ...

