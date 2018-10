La mamma | la moglie e la presunta amante | tutte le donne di Francesco Totti

Mondiali Volley 2018 – Chi è Glenda Sosa? La signora Juantorena - moglie e mamma premurosa [GALLERY] : Glenda Sosa è la bellissima moglie di Osmany Juantorena, lo schiacciatore protagonista con l’Italia ai Mondiali di Volley 2018 Bella, bionda e moglie di Osmany Juantorena. Lo schiacciatore della Nazionale Italiana, attualmente impegnato ai Mondiali di Volley 2018, vanta una compagna dolce e premurosa. Lei è Glenda Sosa ed è la madre della primogenita di Osmany. La moglie di Juantorena, proprio come il pallavolista della Lube, è di origini ...

Nathalie Guetta : ‘Mi dispiace immensamente non essere moglie né mamma - ci puntavo’ : “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice“: a dirlo è Nathalie Guetta, attrice francese e sorella del più famoso David. Famosa per aver interpretato soprattuto la perpetua di Don Matteo, la Guetta è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 18 settembre di Vieni da me (QUI il video integrale dell’episodio) e ha regalato diverse frasi ...

mamma e figlie morte - il marito si difende : “Ho ucciso solo mia moglie - lei ha ucciso le bimbe” : Accusato di aver sterminato la sua famiglia, il 33enne del Colorado Chris Watts ammette solo in parte le sue responsabilità: "Non ho ucciso io le mie due figlie. Ho solo ucciso mia moglie, per vendicarle, è stata lei a strangolare le bimbe", ha detto dal carcere.Continua a leggere