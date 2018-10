La Lazio crolla a Francoforte

Crolla il mercato italiano dell'auto : -25% di immatricoLazioni a settembre : Crolla il mercato italiano dell'auto. A settembre le immatricolazioni sono diminuite di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2017, con un calo complessivo del 25,37%. In particolare sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 124.976 Autovetture. Una frenata notevole, se si pensa alle 167.469 immatricolazioni registrate durante lo scorso settembre.A farne le spese è soprattutto il gruppo Fca, le cui immatricolazioni ...

La Lazio vince sul Genoa - la Roma crolla contro il Bologna e Piatek raggiunge Shevchenko : Nelle gare pomeridiane di domenica si sono affrontate: Lazio-Genoa , Bologna-Roma e Chievo-Udinese . Ecco cosa è accaduto. La cronaca di Lazio - Genova Per quanto riguarda la gara tra Lazio e Genoa , la squadra della capitale è riuscita a vincere contro i rossoblu per 4-1 . Simone Inzaghi ha schierato a sopresa un 3-5-2: ...

La Roma crolla a Bologna Lazio sorride e piega il Genoa : La squadra di Filippo Inzaghi non aveva ancora segnato: lo fa contro gli uomini di Di Francesco (14 gol contro in 6 partite), che non vincono dalla prima giornata

Serie A - quinta giornata : i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

Risultati Europa League – Lazio e Chelsea di misura : manita Siviglia - crolla in casa il Marsiglia : Primi 3 punti per la Lazio grazie al 2-1 all’Apollon, vittorie per Besiktas, e Siviglia, crolla in casa il Marsiglia: i Risultati della prima giornata di Europa League Dopo la due giorni di Champions League, il calcio europeo non si ferma: il giovedì è tempo di Europa League. Ricominciata anche la seconda delle competizioni europee per club, si inizia subito con la classica pioggia di gol nei tanti match in programma nel primo turno. ...

Ritardi - liti e burocrazia mentre il ponte Morandi rischiava di crollare Così è caduto il ponte : la simuLazione : 1981, l’sos inascoltato dell’ingegner Morandi 2015, le pastoie del ministero. Così si è arrivati dall’allarme del 2015 alla tragedia del 14 agosto con 43 morti, famiglie con bambini, turisti, camionisti

Genova - ecco come è crollato il Ponte Morandi : la simuLazione in 3d : Nella ricostruzione elaborata dallo studio tedesco si fanno cinque ipotesi sulle cause del cedimento

Salerno - reLazione choc : 'Il ponte Olivieri ha rischiato di crollare' : Salerno. Ha rischiato di crollare una parte del viadotto autostradale "Olivieri" che collega Salerno con Vietri sul Mare. E' quanto emerso, secondo il quotidiano "La Città", da una relazione choc del ...

[L'inchiesta esclusiva] "I cavi in acciaio hanno ceduto - così è crollato tutto. C'è stato un grave errore". La riveLazione dell'ingegnere ... : Non è da Paese civile, roba così accade raramente nel mondo - spiega l'ingegnere - Spiace dirlo, ma potrebbe essere accaduto che qualcuno abbia sottovalutato una situazione di degrado che sicuramente ...