La difesa del sindaco di Riace davanti al Gip | ' arrestato per reato di umanità'

Cosa prevede il testo per la riforma della legittima difesa : Roma, 4 ott., askanews, - Depositato in commissione Giustizia al Senato il testo unificato per la riforma della legittima difesa: processi più rapidi, spese a carico dello Stato, pene fino a 7 anni di ...

Caso Martina Rossi - chiamati a deporre il parroco di Castiglion Fibocchi e l'ex fidanzato della giovane. I testi della difesa : Circa 25 testimoni: tra questi l'ex fidanzato di Martina, il parroco di Castiglion Fibocchi, don Adriano Ralli, gli amici di una vita e gli inquirenti . Prosegue questa mattina il processo per la ...

Arresto sindaco Riace - pm : “se fallisce modello accoglienza no colpa nostra”/ Mimmo Lucano e la difesa di Sala : Riace, l'Arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:03:00 GMT)

Invictus Games 2018 - il Gruppo sportivo paralimpico della difesa vola a Sidney : "Abbattere le barriere fisiche e culturali che accompagnano il mondo della disabilità sia un dovere di tutti", così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha salutato imartedì mattina gli atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa (GSPD) in partenza per gli ''Invictus Games'' di Sydney. Tra i presenti alla cerimonia, il presidente del Gruppo, il generale Paparella, con ...

Nicolò Ferrari / Gli attacchi del pubblico e la difesa di Gianni Sperti (Temptation Island Vip) : Nicolò Ferrari è riuscito a infilarsi nella crepa tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Riuscirà a separarli in vista del falò atteso per questa sera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:03:00 GMT)

Lockheed Martin vende al Dipartimento della difesa USA 141 velivoli F-35 : Grazie alla tecnologia stealth , la velocità supersonica, i sensori avanzati, la capacità d'arma e la possibilità di essere schierato in ogni parte del mondo, l'F-35 è il caccia più avanzato mai ...

Alpino morto misteriosamente - i genitori convocati dal ministero della difesa dopo 20 anni : Roberto Garro è morto a 19 anni in un misterioso incidente a Gemona Del Friuli. Era in servizio di leva alla caserma Manlio Feruglio di Udine, dove quella sera venne richiamato dalla libera uscita insieme a quattro commilitoni che morirono con lui. La loro auto venne ritrovata orribilmente dilaniata. Papà Angelo: "Come fanno a dire che fu incidente stradale? Ci dicano com'è morto il nostro unico figlio: è l'ora della verità".Continua a leggere

Charles Aznavour è morto/ Addio all’ultimo chansonnier : la sua difesa del popolo armeno : E' morto Charles Aznavour, il chansonnier francese di origini armene, aveva 94 anni. Si è esibito in concerto fino all'ultimo, anche questa estate: ecco chi era(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:46:00 GMT)

Gol Gervinho - la velocità dell’ivoriano è letale per la difesa dell’Empoli [VIDEO] : Gol Gervinho – Grazie alla marcatura di Gervinho, il Parma è passato in vantaggio sull’Empoli nel match del “Tardini”. L’attaccante ivoriano ha ricevuto in profondità da Barillà, è entrato in area e ha battuto Terracciano in uscita incrociando sul secondo palo. Buon primo tempo per i crociati, mentre i toscani di Andreazzoli sono già costretti ad inseguire. Parma’s first goal vs Empoli #parmaempoli ...

La difesa della Razza - Lerner intervista Salvini nello speciale per la Giornata delle Vittime dell'Immigrazione : A 80 anni dalla promulgazione delle Leggi Razziali e a pochi giorni dal 3 ottobre, data del naufragio di Lampedusa in cui morirono 386 persone e scelta per celebrare la Giornata Nazionale per le Vittime dell'Immigrazione, Rai 3 propone in access prime time un appuntamento speciale de La Difesa della Razza, in onda questa sera, domenica 30 settembre, alle 20.30. Il programma ideato e condotto da Gad Lerner nella scorsa primavera tv, torna in ...

14ENNE ACCOLTELLA CONVIVENTE DELLA MAMMA/ Ultime notizie Sassari : così l'ha difesa dalle botte : 14ENNE ACCOLTELLA CONVIVENTE DELLA MAMMA: Ultime notizie Sassari, un adolescente ha colpito l'uomo all'addome per difendere la donna dalle sue percosse. L'uomo non è in pericolo di vita.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:47:00 GMT)

La predica del "Fatto" - la difesa della Gentili : "Non è intelligente" : Al fianco di Veronica Gentili si schiera il "suo" quotidiano, Il Fatto Quotidiano. Nell"infinita querelle nata dagli insulti che la co-conduttrice di Stasera Italia ha rivolto a Vittorio Feltri, ora entra pure il giornale diretto da Marco Travaglio e di cui la giornalista è collaboratrice.Ieri infatti Libero ha pubblicato la lettera di scuse della Gentili e quella di risposta del direttore. Una missiva corredata dalle fotografie della ...

1938-2018 : la difesa della razza. La copertina in edicola da domenica 30 settembre : Il decreto sicurezza è un decreto che discrimina. 80 anni dopo le leggi razziali. Ecco la cover de L'Espresso in edicola da domenica 30 settembre

Volley - Mondiali 2018 : Italia - bombardare la Polonia fin dall’inizio! Attacco e difesa per farli traballare e sognare la rimonta : lo schema tattico della partita : Serve la rimonta da leggenda, un ribaltone da antologia, un’impresa mitologica che non ha eguali nella storia della pallavolo: vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto, contro i Campioni del Mondo, in una Final Six dei Mondiali. Un successo dai connotati esagerati, un trionfo apocalittico in un big match, una vittoria schiacciante di una squadra con le spalle al muro contro un’altra che invece sembra ormai essere tranquilla del ...