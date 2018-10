La Cina è rimasta senza petrolio americano

Tragedia in Sardegna - a 7 anni annega in pisCina. La mano rimasta risucchiata nel bocchettone : Tragedia in Sardegna: un bimbo di sette anni, Richard Mulas,è annegato nella piscina di un hotel di Orosei, in provincia di Nuoro, sulla costa centro-orientale della Sardegna. Intorno a mezzogiorno il piccolo, di padre sardo e madre ecuadoregna e residente nell’Ogliastra, si sarebbe tuffato da solo in piscina mentre la mamma lavorava nel residence...