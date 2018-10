La Caccia al Pianeta X porta alla scoperta di Goblin | un nuovo pianeta nel sistema solare

essere-informati

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Laaldi, unnelLa ricerca delX da al nostrouninquilino. Si chiama 2015 TG387, ma è stato soprannominato: ha circa 300 chilometri di diametro e impiega 40.000 anni per compiere la sua orbita intorno al Sole. È stato trovato per caso, mentre si dava laall’inafferrabileX. L’annuncio della, descritta sull’Astronomical journal, verrà fatto dal Centro per i pianeti minori dell’Unione Astronomica Internazionale (Iau). La sua orbita straordinariamente allungata sembrerebbe confermare la presenza delX, secondo i ricercatori Scott Sheppard della Carnegie Institution L'articolo Laaldi, unnelproviene da Essere-Informati.it.