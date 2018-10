La Battaglia della Mediterranea Calano i flussi | ma sui migranti si fa sempre più

25mila euro in Regione : per il pm 'un'aspra Battaglia politica' Aosta - La richiesta di archiviazione delle accuse mosse inizialmente all'ex presidente della Giunta - Pierluigi Marquis - contiene ... : Le conclusioni Per Ceccanti, la vicenda " ha presto delineato i confini di un'aspra battaglia politica ". In essa spicca la "congerie di condotte tenute da Trevisan tali da integrare fattispecie di ...

Quali sono i punti della Battaglia che si sta consumando nell'esecutivo sul Def : Articolo aggiornato alle ore 13,00 del 27 settembre 2018. Sarà una giornata decisiva per il documento di Economia e finanza, ma anche da quello che emerge per le sorti del governo. Anche se il vicepremier Luigi Di Maio assicura che “Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni”. Da Bruxelles aggiunge che “Oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro ...

Quali sono i punti della Battaglia che si sta consumando nell'esecutivo : Sarà una giornata decisiva per il documento di Economia e finanza, ma anche da quello che emerge per le sorti del governo. Anche se il vicepremier Luigi Di Maio assicura che “Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni”. Da Bruxelles aggiunge che “Oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista ...

Procida - la Battaglia della scuola contro gli smartphone : “In classe solo per la didattica” : Per arginare la diffusione dei cellulari in aula, saranno raccolti in un contenitore prima dell’inizio della lezione

LIVE Italia-Slovenia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurri a caccia della quinta vittoria - Battaglia totale coi Draghi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è già certa del primo posto nel girone ma va a caccia di una vittoria fondamentale per il prosieguo della nostra avventura: un successo contro i balcanici ci permetterebbe di raggiungere la seconda fase con un bel bottino di punti, ...

Mattarella - "stampa elemento fondamentale della democrazia"/ "Mezzogiorno - Battaglia meritoria" : Mattarella: "stampa elemento fondamentale della democrazia". Ultime notizie, il Presidente della Repubblica continua:"Mezzogiorno, battaglia meritoria"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:08:00 GMT)

[Il retroscena] La notte della lunga Battaglia in aula contro il taglio dei fondi alle periferie e in favore dei vaccini : Una notte di battaglia parlamentare, la prima in tre mesi di legislatura, dedicata a chi dice che "questa maggioranza non ha opposizione". Una resistenza "in nome dei principi" contro un decreto che ...

Rally San Martino di Castrozza e Primiero – Sarà ancora Battaglia fra Peloso e Pellè per la testa della classifica : Tutto pronto per il Rally San Martino di Castrozza e Primiero: inizio previsto per venerdì 14 settembre alle 19:45, conclusione sabato 15 settembre alle 17:50. Sarà battaglia per la leadership della classifica generale fra Peloso e Pellè Il “San Martino” dei nove trofeisti iscritti si preannuncia sfida accesa ed appassionante per la leadership della classifica generale, contesa tra l’aostano Corrado Peloso ed il trentino ...

Tra falsi e divieti le autocertificazioni diventano il nuove fronte della Battaglia sui vaccini : Secondo il ministero della Salute al momento, in tutta Italia, sono state presentate 22 autocertificazioni di vaccinazioni dichiaratamente false. Questo almeno, stando ai controlli a campione effettuati nelle ultime settimane dai carabinieri del Nas. Con l'apertura delle scuole (in questi giorni asi

La corazzata Roma a 1000 metri di profondità : lo spettacolare video della nave da Battaglia affondata dai tedeschi nel ’43 : Nella Seconda guerra mondiale era il meglio a disposizione della Regia Marina. Varata nel ’40 ed entrata in servizio due anni dopo, la nave da battaglia Roma venne affondata dai bombardieri tedeschi nel 1943 mentre era diretta verso le coste sarde. Nel 2012 la Marina Militare ha rinvenuto il relitto dopo decenni di ricerche a circa 16 miglia dal Golfo dell’Asinara. La stessa Marina ha diffuso delle immagini inedite e spettacolari di ...

La Battaglia di Idlib rappresenta davvero la fine della guerra in Siria? : Il presidente Erdogan ha in seguito avvertito Iran, Russia e Siria, affermando in una serie di tweet che 'Se il mondo chiuderà un occhio sull'uccisione di decine di migliaia di persone innocenti per ...

Settembre a Canne della Battaglia : ... ipercorsi di trekking, lo yoga, l'osservazione astronomica, hanno riavvicinato al sito il pubblico facendo registrare il tutto esaurito delle presenze per gli spettacoli ed inducendo gli ...

Barletta. Ricco cartellone di eventi proposto a Canne della Battaglia : Un interessante cartellone di eventi proposto a Canne della Battaglia da Polo Museale della Puglia, Regione Puglia – Assessorato all’Industria

Cambiamenti climatici - la Battaglia della piccola Greta : La disabilità, al contrario, è stata e continua ad essere un mezzo prediletto attraverso il quale i suoi occhi scrutano il mondo, filtrando le numerose zone d'ombra con acume e perseveranza. 'La ...