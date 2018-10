Kiwi | boom per la produzione made in Italy del prelibato “frutto dell’autunno” dalle

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 ottobre 2018) È iniziata la raccolta deiZespri coltivati in Italia e presto sulle nostre tavole gusteremo tutto il sapore e la bontà deiZespriin. Continua la crescita inarrestabile dellaitaliana delSunGold, che quest’anno registra un aumento del 70% a volume rispetto al 2017, per un totale di 30.000 tonnellate diSunGold, quasi il doppio rispetto alle 18.000 tonnellate raccolte lo scorso anno. Un vero e proprioproduttivo, frutto del grande investimento strategico che Zespri ha fatto nel febbraio 2017, decidendo di ampliare lacon l’acquisto di nuovi ettari di terreno. Ai 1.650 ettari già assegnati per la coltivazione diSunGold in Italia, l’anno scorso Zespri ha stanziato ulteriori 1.200 ettari nelle campagne italiane, per un totale di 2.850 ettari. Dopo un primo anno dedicato all’avvio dell’attività, ora i nuovi ettari sono entrati ...