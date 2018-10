Kidnap | Canale 5 Curiosità sul film con Halle Berry oggi | 4 ottobre 2018

Programmi TV di stasera - giovedì 4 ottobre 2018. Su Canale5 «Kidnap» : Sage Correa e Halle Berry in Kidnap Rai1, ore 21.25: Non dirlo al mio capo 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2017, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Chiara Francini. Prodotta in Italia. A tuo rischio e pericolo: Mentre Lisa c’è rimasta male perché Diego non l’ha baciata al loro primo appuntamento, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, sospetta che Nina possa essere rimasta incinta e teme di essere lui il padre. ...