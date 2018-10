Keita dimesso dall' ospedale

Malore Keita - il Liverpool : 'Non sappiamo quando sarà dimesso dall'ospedale' : TORINO - Il centrocampista del Liverpool Naby Keita è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un Malore probabilmente causato da un trauma di gioco. Il calciatore guineano, che ...

Naby Keita – Il comunicato ufficiale del Liverpool spaventa i tifosi : “non si sa quando il centrocampista verrà dimesso dall’ospedale” : Naby Keita non sarà dimesso per ora dall’ospedale di Napoli, l’aggiornamento sulle condizioni del calciatore del Liverpool nel comunicato ufficiale del sito della squadra inglese Naby Keita è stato sostituito ieri durante la partita tra Napoli e Liverpool per un malore. Il calciatore ha allertato tutti, quando ha richiamato l’attenzione dello staff medico a bordo campo per essere trasportato fuori dal terreno di gioco in ...