Kaley Cuoco | dopo Penny di The Big Bang Theory sarà Harley Quinn nella serie animata DC

Kaley Cuoco e Karl Cook presto genitori? La Penny di The Big Bang Theory fa pratica con un cane e un bimbo (foto) : Kaley Cuoco e Karl Cook hanno da poco festeggiato i loro primi tre mesi di matrimonio. La coppia è convolata a nozze lo scorso 1° giugno nel corso di una cerimonia privata a San Diego, in California. Il tutto si è svolto davanti a una cerchia ristretta di amici, tra cui figuravano gli attori di The Big Bang Theory, colleghi dell'attrice. I due hanno iniziato a frequentarsi dal marzo 2016. Durante un'intervista, la Cuoco aveva parlato del suo ...

Le lacrime di Kaley Cuoco per la fine di The Big Bang Theory : “Sono triste - avrei continuato per altri 20 anni” (video) : Kaley Cuoco avrebbe continuato a recitare in The Big Bang Theory ancora per molti anni. L'attrice è stata intervistata da Extra TV che l'ha incontrata durante un evento dedicato agli animali, Much Love Animal Rescue, al Microsoft Lounge di Los Angeles. L'interprete di Penny ricorda in che modo ha reagito alla notizia della fine della comedy, nella quale recita dal 2007: "Sono così triste che stia finendo. Per la cronaca, avrei continuato per ...

Kaley Cuoco di The Big Bang Theory parla dell’ultima stagione - dal cognome di Penny al suo episodio preferito (video) : Ospite da The Talk e poi da James Corden, Kaley Cuoco di The Big Bang Theory ha svelato diverse anticipazioni e curiosità sull'ultima stagione della serie. Al programma pomeridiano, condotto tra le altre da Sara Gilbert, l'attrice ha confessato di avere un paio di desideri per il capitolo finale della comedy. “Vorrei conoscere il cognome di Penny". Come molti sanno, il suo personaggio viene conosciuto solo così, ma gli sceneggiatori non hanno ...