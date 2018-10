Juventus signora d' Europa | nessuno come lei Superata la prova del nove

LIVE Juventus-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la Vecchia Signora per allungare sulle inseguitrici : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bologna, match valevole per il sesto turno del campionato di Serie A 2018-19. All’Allianz Stadium si affrontano la prima e la diciottesima della classifica dopo le prime cinque giornate. Sono settantuno i precedenti giocati a Torino tra le due squadre: in tali occasioni, per 41 volte la formazione bianconera ha prevalso, mentre 25 sono stati i pareggi e 5 le vittorie del Bologna. Per ...

Frosinone-Juventus 0-2 - Ronaldo e Berna scuotono la Signora : Juve, che fatica. I ciociari reggono l'urto bianconero per 80 minuti, prima del guizzo decisivo di CR7. All'ultimo secondo è Bernardeschi a firmare il definitivo 2 a 0

Calcio femminile - Juventus-Brondby - Champions League 2019 : la Vecchia Signora cerca il successo all’esordio a Novara : Il “Silvio Piola” di Novara domani sera, alle 19.30, avrà dei contorni bianconeri, forse poco graditi per le rivalità campanilistiche ma il palcoscenico sarà di quelli importanti. La Juventus Women, infatti, fa il proprio esordio nella massima competizione continentale affrontando le danesi del Brondby, in una sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di Calcio femminile. Un appuntamento ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 0-0 : Ronaldo sfida Gervinho - Ducali in cerca dello sgambetto alla Vecchia Signora : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

