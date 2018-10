Juventus | la lettera di Agnelli agli azionisti | ' Cruciali i prossimi 6 anni'

Juventus - Marchisio lettera commovente : “Sarà sempre parte di me - ovunque sarò…” : Marchisio lettera- Claudio Marchisio lascia ufficialmente la Juventus dopo 25 anni. Dai pulcini alla prima squadra, da un sogno nel cassetto, ad una vincente e incredibile realtà. Marchisio è arrivato in punta di piedi, ed esce di scena nello stesso identico modo. Esce di scena da leader, da signore, in pieno stile principesco. Una lettera […] L'articolo Juventus, Marchisio lettera commovente: “Sarà sempre parte di me, ovunque ...

Marchisio lascia la Juventus - la lettera del Principino è commovente : “Mille pensieri e mille immagini mi hanno accompagnato per tutta la notte. Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore. Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. In una giornata dura come questa, mi aggrappo forte a questo principio. Siete la parte più bella di questa meravigliosa ...