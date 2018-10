Juventus | il primo colpo di Paratici è un ex campione del mondo della Germania

Pagelle/ Juventus Young Boys : i voti della partita (Champions League gruppo H - primo tempo) : Le Pagelle di Juventus Young Boys: i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium ed è stata valida per la seconda giornata nel gruppo H della Champions League. Ecco le Pagelle del primo tempo di Juventus Young Boys, 2-0 al termine dei primi 45 minuti. Nella Juventus nessun problema per Wojcech Szczesny (voto 6) praticamente mai impegnato. Eccellente Bonucci (7) nella sua regia difensiva che regala anche l'assist per il vantaggio ...

Il primo gol di Claudio Marchisio con lo Zenit San Pietroburgo : l’ex Juventus è già decisivo! [VIDEO] : Nella partita contro l’Anzhi, Claudio Marchisio ha siglato il suo primo gol con la maglia dello Zenit San Pietroburgo: il centrocampista ex Juventus è subito decisivo Dopo 3 partite di campionato, Claudio Marchisio firma già il suo primo gol con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista ex Juventus, passato da qualche settimana nel massimo campionato russo, ha siglato nel pomeriggio, contro l’Anzhi, la sua prima ...

Pagelle/ Juventus Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Juventus Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del match, migliori e peggiori all'Allianz Stadium (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:07:00 GMT)

LIVE Juventus-Napoli - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : scontro diretto da brividi - in palio il primo posto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del big match della settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Juventus e Napoli. All’Allianz Stadium di Torino bianconeri e partenopei si affronteranno in un incontro molto sentito, importante per definire gli equilibri del campionato che, al momento, sorridono ai campioni d’Italia in carica, in vetta a punteggio pieno dopo le prime sei giornate. La truppa di ...

Pagelle/ Juventus-Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Juventus Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium ed è stata valida per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:44:00 GMT)

Pagelle/ Frosinone Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Benito Stirpe ed è stata valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:34:00 GMT)

Diretta / Cagliari Juventus Primavera (risultato live 0-1) streaming video e tv : Fine primo tempo : Diretta Cagliari-Juventus Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita della seconda giornata Under 19(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:48:00 GMT)

Pagelle/ Valencia-Juventus : i voti della partita (Champions League gruppo H - primo tempo) : Le Pagelle di Valencia Juventus: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida del Mestalla, valida per la prima giornata nel gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Juventus - ecco il primo gol di Cristiano Ronaldo : ci voleva il “talismano” Sassuolo per sbloccarlo : È stato un primo tempo difficile per il Sassuolo a Torino, carico di sfortuna ed episodi negativi: la squadra teneva bene il campo, al cospetto dei campioni d’Italia. E il pallone sembrava proprio non volerne sapere di entrare: Marlon regala palla in area a Matuidi, ma l’azione sfuma; Lirola si coordina perfettamente e colpisce al volo verso la sua porta come un grande centravanti, ma centra in pieno il portiere; Ferrari per salvare su Khedira ...

Finalmente è arrivato! Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol con la Juventus : il regalo del Sassuolo è incredibile [VIDEO] : Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus: Ferrari rischia l’autogol colpendo il palo nella propria porta, CR7 deve solo appoggiare in rete-- Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus. La rete, va detto, è fra le più facili della sua carriera! Pasticcio della difesa del Sassuolo, con Ferrari che nel tentativo di liberare (?) l’area di rigore colpisce di testa ...