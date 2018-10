Juve | Inter | Napoli e Roma | 4 vittorie | attenta Europa | stiamo tornando

Dalle 'stranezze' di Calciopoli al patto per la Figc : ora Inter e Juve si alleano : Un elemento che rende ancora più incerta la confusa partita tra i massimi organismi del calcio italiano, ma tra tanta incertezza, s'avanza netta l'ipotesi che, anche di fronte al mondo, una stagione ...

L’Uomo del Giorno : Zlatan Ibrahimovic - grande goleador di Juve - Inter e Milan : Zlatan Ibrahimovic è nato a Malmö, 3 ottobre 1981) è un calciatore svedese, attaccante dei L.A. Galaxy. In carriera si è aggiudicato due campionati olandesi (2001-02 e 2003-04), una Coppa d’Olanda (2001-02) e una Supercoppa olandese (2002) con l’Ajax, tre campionati italiani consecutivi (dal 2006-07 al 2008-09) con l’Inter e uno (2010-11) con il Milan, due Supercoppe italiane (2006 e 2008) con l’Inter e una (2011) ...

Champions League - le partite di Juve e Inter anche su Vodafone Tv : Grazie all'accordo tra Vodafone e Sky, le gare di Juve e Inter in Champions saranno visibili anche su Vodafone Tv. L'articolo Champions League, le partite di Juve e Inter anche su Vodafone Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inchiesta shock ‘Ndrangheta-Juventus - la bomba che sconvolge il calcio italiano : intercettazioni clamorose - coinvolti dirigenti e calciatori [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : 1/10 LaPresse/Claudio Furlan ...

Juventus - Marotta futuro allo United con Conte? C’è anche l’Inter : Marotta futuro- Un addio a sorpresa e un futuro ancora tutto da decidere e valutare. Beppe Marotta, a partire dal prossimo 25 ottobre, non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Una scelta fatta dalla società e motivata da Agnelli: “Ci sarà un rinnovamento, ringraziamo Marotta”. Questo il sunto delle parole del presidente bianconero. Nuova avventura […] L'articolo Juventus, Marotta futuro allo United con ...

Calendario Champions League - come vedere Inter - Napoli - Juventus e Roma in tv. Orari e programma su Sky e Rai : Ritorna domani e mercoledì la Champions League 2018-2019: la seconda giornata offrirà, in chiave italiana, un trittico di partite in casa e un’unica trasferta. Si comincia di martedì, alle 18:55, con la Juventus che riceverà all’Allianz Stadium gli svizzeri . Si continua alle 21 con la Roma, che ospita all’Olimpico il Viktoria Plzen, ormai una superpotenza in Repubblica Ceca. Il mercoledì alle 21, invece, il Liverpool arriverà ...

Svolta in casa Juventus - Marotta lascia : l'Inter ci pensa (Rumors) : Doveva essere il big match della settima giornata, in cui ci si giocava una fetta importante di scudetto e, invece, Juventus-Napoli verra' ricordato anche per le dichiarazioni dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha annunciato l'addio alla societa' bianconera a causa di un rinnovamento da parte del club, come annunciato da lui stesso ai microfoni di Sky Sport. Smentita anche una possibile candidatura alla Figc, ora si aprono nuovi ...

Marotta : "Divorzio voluto dalla Juve". Si profila una scelta interna per il nuovo ad bianconero : Il mondo juventino è al centro di una scelta di rinnovamento che coinvolge anche l'altro ad, Aldo Mazzia, mentre il toto-nomi si scatena. Tra la suggestione Zidane, smentita con forza quest'estate ...

Calendario Champions League 2019 | Prossimo turno Juventus - Napoli - Roma e Inter | Orari e programmazione tv : Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, ed all’Inter, che farà visita ...

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Juve-Napoli 3-1 - Mandzukic e Bonucci mandano in fuga i bianconeri - La classifica Inter-Cagliari 0-0 - la diretta : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti

DIRETTA/ Juventus-Bologna (risultato live 2-0) streaming video Dazn : intervallo : DIRETTA Juventus Bologna, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca in turno infrasettimanale per la 6^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:37:00 GMT)

Inter - retroscena Icardi : “La Juventus lo ha cercato. Resterebbe a vita con i nerazzurri” : RINNOVO Icardi – Proseguono i colloqui tra l’Inter e il bomber argentino sull’agognato rinnovo del contratto. Letterio Pino, agente e componente del gruppo di procuratori vicini a Wanda Nara, ha rivelato qualcosa sul futuro e soprattutto sulle voci di mercato che hanno accompagnato nei mesi scorsi il centravanti: “Il rinnovo? C’è serenità totale, chiaro che l’incontro prima o poi si farà nell’Interesse di tutti. ...

Inter - parla l'entourage di Icardi : 'Real e Juve lo hanno cercato. Rinnovo? Resterebbe a vita' : In altre parti del mondo nessuno si permetterebbe di dire al capocannoniere del campionato italiano che segna da sempre che partecipa poco alla manovra'.