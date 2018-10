Jamil | Vacca e 500Tony finiscono sulla pagina di Matteo Salvini VIDEO

Blastingnews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Amore per la marijuana e vita veloce, ma anche vita di strada e rispetto delle diversità, sono argomenti che fanno da sempre parte della poetica di, rapper da sempre molto vicini tra loro –è considerato il figlioccio artistico di– dei quali non è nota la fede politica, ammesso che esista. Difficile però pensare che i due possano essere in una qualche misura sostenitori delle idee politiche di, e risulta altrettanto improbabile immaginare unintento ad ascoltare e magari cantare testi come 'King Del Bong' o 'Scarpe da Pusher', così intrisi di riferimenti al consumo di marijuana. Per questo motivo quando nel pomeriggio di oggi il vice Presidente del Consiglio, nonché Ministro dell'Interno, ha diffuso tramite la suafacebook – la più seguita in Europa per quanto riguarda il mondo della politica – unclip ufficiale dei due ...