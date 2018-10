Italian Softball Series | quando si gioca la finale scudetto? Programma | orari e tv

oasport

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Si sta avvicinando il momento delle prime due gare delladella Serie A1 di, ribattezzata per l’occasione. Si troveranno di fronte il MKF Bollate e lo Specchiasol Bussolengo, che sono le due compagini che hanno dominato in lungo e in largo la stagione regolare, oltre ad essersi divise due delle tre coppe europee disputate quest’anno. La serie si giocherà al meglio delle cinque partite, con le prime due a Bussolengo in questo weekend e le seconde due a Bollate nel prossimo (se non si renderà necessaria la quinta gara, che nel caso verrebbe disputata domenica 14). Dalle parti di Bollate c’è da far terminare una lunghissima attesa: il tricolore manca dal 2005. Bussolengo, invece, vuole vincere il terzoin quattro anni, dopo che l’anno scorso è stata Forlì a fregiarsi del titolo nazionale. La...