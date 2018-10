Italia-Ue | ministro Tria a Commissione europea | fiducioso in dialogo costruttivo su reali

W l’Italia – Oggi e domani/ Anticipazioni 4 ottobre e ospiti : il Ministro dell’Interno Matteo Salvini : W l'Italia Oggi e domani, Anticipazioni 4 ottobre e ospiti: il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alle domande di Gerardo Greco e del pubblico.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 09:37:00 GMT)

Manovra : ministro Austria - ministri chiedono a Italia rispetto regole : Gli Stati membri dell'Eurozona sostengono la Commissione nel chiedere all'Italia'una chiara risposta' e il rispetto delle regole di bilancio. Lo ha detto il ministro delle Finanze Austriaco, Hartwig ...

Il ministro dell'Austria "amica" avverte l'Italia : "Ci sono regole da rispettare". E auspica un "chiarimento" di Tria : "C'è la necessità di chiarire" da parte dell'Italia quali siano i suoi piani di bilancio, perché "c'è una discussione tra gli stati membri" in quanto "l'Eurogruppo è un Unione monetaria, siamo insieme in questa famiglia e dobbiamo risolvere insieme la situazione della stabilità". Lo ha detto il ministro delle finanze ausTriaco che ha la presidenza di turno Ue dell'Ecofin H. Loeger. "Se ci sono regole ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Smog - Ministro Costa : in Italia 80mila morti premature l’anno : “Alcuni dati ci devono far riflettere: secondo l’Agenzia europea per l’ambiente piu’ di 80mila morti premature l’anno, in Italia, sono dovute allo Smog nel suo complesso: piu’ della Germania, piu’ dell’Inghilterra. Siamo in pieno codice rosso. L’attuale modello di mobilita’ e’ inadeguato alla conformazione delle citta’, determina problemi ambientali e di salute ed e’ ...

MARZABOTTO - MINISTRO TEDESCO : "GRANDE VERGOGNA"/ Italia e Germania : prima volta insieme nel luogo della strage : strage MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Smog - Ministro Costa : in Italia 8mila morti premature - i cittadini della Pianura Padana cambino stile di vita : “La ragione che ha portato all’accordo e’ stata la necessita’ di intervenire a tutela della salute dei cittadini. I dati parlano chiaro: in Italia sono da addebitare al solo Smog ben 8mila morti premature. Noi intendiamo proseguire il percorso iniziato lo scorso anno e siamo consapevoli dell’esigenza di avviare politiche strutturali, di dare vita ad un nuovo e diverso paradigma sociale ed economico e, soprattutto, ...

Tria - il ministro più isolato ora è in bilico : «Non rischierò i risparmi degli Italiani» : Per Giovanni Tria è stato il giorno più complicato. Soltanto ventiquattrore prima, dopo l'ultimo vertice di maggioranza con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte,...

Ucraina/ Ministro Moavero : Italia è per stabilità : Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha incontrato il suo omologo ucraino, Pavlo Klimkin, a margine dell' Assemblea generale dell'ONU. Moavero ha sottolineando in un tweet "l'interesse Italiano nella ricerca di una soluzione stabile e duratura della crisi Ucraina, tra le priorità della presidenza Italiana OSCE". L'Italia è per la pace e la stabilità, ha detto il Ministro. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 l' Italia assumerà la ...