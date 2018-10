Italia | prezzi abitazioni +0 | 8% nel secondo trimestre

Affitti - quali sono i prezzi medi nelle città Italiane : Quanto costa prendere una casa in affitto? I prezzi variano in base alle diverse regioni: ecco gli ultimi dati aggiornati

TICKETONE - CONCERTO ED SHEERAN : PREVENDITA BIGLIETTI/ Prezzi e date - polemiche per l'acquisto online in Italia : TICKETONE, CONCERTO ed SHEERAN: PREVENDITA BIGLIETTI. Ultime notizie Roma e Milano: Prezzi da 45 a 90 euro. Intanto l'Antitrust apre un'istruttoria nei confronti del sito di rivendita (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Italia - continua la crescita dei prezzi alla produzione : Ad agosto 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Lo rivela l'ISTAT, aggiungendo come su base annua si sia registrata una forte ...

Luce e gas - in Italia prezzi più alti del 15% rispetto alla media Ue : I prezzi di Luce e gas in Italia sono più alti del 15% rispetto alla media europea. Se si applicassero le tariffe europee, riporta Tgcom24 , ci sarebbe in media un risparmio annuo di 240 euro. ...

Nominali i biglietti per Ed Sheeran in Italia nel 2019 : prezzi e info utili alla vigilia della prevendita : I biglietti per Ed Sheeran in Italia saranno Nominali. Per contrastare il mercato secondario e il bagarinaggio online e sul luogo dell'evento, gli organizzatori degli eventi Italiani di Ed Sheeran hanno deciso di scrivere il nome dell'acquirente sui biglietti acquistati. Ciò rende difficile la vendita del biglietto ad un'altra persona che, all'ingresso, dovrà dimostrare di essere effettivamente il destinatario del titolo acquistato. I ...

Ed Sheeran live in Italia : ecco i prezzi dei biglietti per i concerti : Quanto manca a giugno? The post Ed Sheeran live in Italia: ecco i prezzi dei biglietti per i concerti appeared first on News Mtv Italia.

iPhone Xs e Xs Max. Ecco i prezzi dei nuovi iPhone - disponibili da oggi in Italia : Abbiamo già parlato della nuova generazione di iPhone, protagonisti principali di una conferenza organizzata lo scorso 12 settembre presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, che ha permesso di conoscere i tre nuovi modelli realizzati dall’azienda, compresi tutti i dettagli relativi al design e le caratteristiche tecniche. La nuova generazione di melafonini è composta da tre diversi modelli chiamati rispettivamente ...

White Lies a Bologna nel 2019 : prezzi dei biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia con Five : White Lies a Bologna nel 2019 per un unico concerto in Italia. L'evento si terrà nel mese di marzo, all'Estragon, i biglietti saranno disponibili a breve. I White Lies a Bologna nel 2019 terranno l'unico evento del prossimo anno atteso nella penisola. La data è quella dell'11 marzo 2019 e i biglietti saranno in vendita al prezzo di 25 euro + 3,75 euro di diritti di prevendita. La prevendita inizierà alle ore 10.00 di mercoledì 19 ...

Jess Glynne in Italia nel 2019 - un unico concerto a Milano : info e prezzi dei biglietti in prevendita : Jess Glynne in Italia: sarà in concerto nel 2019 nella penisola per un unico evento atteso a Milano. La data è quella del 4 marzo 2019, la location è quella del Fabrique. I biglietti per l'evento saranno disponibili al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. I biglietti per il concerto di Jess Glynne in Italia, a Milano nel 2019, saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live ...

Apple Watch 4 - smartwatch che cambia il settore e rivoluzione orologi. Caratteristiche - uscita - prezzi in Italia : Nuove funzioni e la bella sorpresa dell’elettrocardiogramma per il nuovo Apple Watch 4: cosa cambia rispetto al modello precedente e prezzi

A Bolzano la più alta crescita dei prezzi d'Italia : Bolzano . "In Trentino Alto Adige si registra ancora una volta la più elevata crescita dei prezzi rispetto al resto d'Italia, con il tasso di inflazione al 2% contro una media nazionale dell'1,6% - ...

Nuovi iPhone 2019 presentati Xs - Xs Max e Xr. Prezzi - caratteristiche - uscita in Italia : Sono stati presentati ufficialmente ieri 12 settembre nel corso del nuovo evento Apple i Nuovi iPhone 2019. Diversi i modelli svelati e battezzati Xs, Xs Max e Xr. La nuova linea di iPhone presentati allo Steve Jobs Theatre di Cupertino garantiscono prestazioni sempre maggiori e tanti miglioramenti ma anche Prezzi sempre più alti.--Partendo dal modello Xs, che sarebbe una evoluzione del precedente X, disponibile nei colori nero, argento e il ...

iPhone Xs - Xs Max - iPhone Xr ed Apple Watch : Prezzi Ufficiali e disponibilità in Italia : Apple presenta iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr ed anche l’Apple Watch 4. Ecco quando usciranno in Italia e quanto costeranno iPhone Xs, Xs Max, iPhone Xr ed Apple Watch: Prezzi Ufficiali e disponibilità in Italia Oggi Apple ha presentato i tre nuovi iPhone ed anche l’Apple Watch 4 con Prezzi come sempre elevatissimi e saranno disponibili […]