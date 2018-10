Italia-Germania | ministro Esteri Moavero Milanesi riceve ministro tedesco agli Affari

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si prepara verso Doha con un’amichevole in Germania. Le azzurre convocate per il collegiale : L’Italia intensifica la sua corsa verso i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, prima dell’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (destinati alle squadre che saliranno sul podio), scenderà in pedana sabato 13 ottobre per affrontare Germania, Francia e Svizzera nel quadrangolare in ...

Carburanti : in calo lo “spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania : Cala al 16,8% lo “spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania con il differenziale alla pompa che si è ridotto di oltre 2 punti percentuali rispetto al 18,9% di agosto facendo scendere da 13 a 12 euro il maggior costo su un pieno medio che un automobilista Italiano ha nei confronti di un suo omologo tedesco. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui prezzi alla pompa in relazione ...

La Germania spara sul governo Conte : "L'Italia è un paese sul baratro" : "L'Italia è un paese sul baratro". L'attacco arriva dal cuore economico e finanziario dell'Europa: la Germania. A pochi giorni dal via libera del Consiglio dei ministro al Def, che ha fissato l'asticella del rapporto deficit/pil al 2,4%, Handelsblatt ha lanciato un durissimo attacco al governo gialloverde paventando l'implosione del sistema Italia. In un articolo, in cui traccia uno scenario molto preoccupante, il giornale economico tedesco ...

MARZABOTTO - MINISTRO TEDESCO : "GRANDE VERGOGNA"/ Italia e Germania : prima volta insieme nel luogo della strage : strage MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Germania e Italia a Marzabotto in nome dell'Europa - per non dimenticare : Insieme, per non dimenticare. E per ribadire che senza memoria non c'è futuro. A Marzabotto, per lanciare un messaggio "europeista". Si sono trovati per la prima volta, insieme, alla 74esima commemorazione dell'eccidio nazifascista. Il ministro degli Esteri Italiano, Enzo Moavero Milanesi, assieme al suo collega tedesco, Heiko Maas."È la prima volta che i ministri degli Esteri dei nostri Paesi sono presenti ed è importante ...

Moavero - Italia e Germania insieme per Ue : ANSA, - MARZABOTTO , BOLOGNA, , 30 SET - "Essere qui insieme vuol dire, Italia e Germania insieme, mano nella mano, per portare avanti il disegno dell'Unione Europea". Lo ha detto, il ministro degli ...

Ministri Italia e Germania a Marzabotto : ANSA, - Marzabotto, BOLOGNA,, 30 SET - Visita a Marzabotto, in occasione del 74/o anniversario degli eccidi nazifascisti del 1944 per i Ministri degli Esteri di Italia e Germania, Enzo Moavero ...

Migranti - Salvini : Germania sorda - Italia non è pronta a firmare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'Italia non ci sta. Salvini : "Germania sorda sui migranti - non firmo accordi a pezzetti" : L'Italia non firma. Berlino ha più volte dato per fatto l'accordo con Roma sui movimenti secondari dei migranti, ma Matteo Salvini delude nuovamente le aspettative tedesche."Io non firmerò nessun accordo, finché la Germania si fingerà sorda e non entra in merito alle nostre richieste" dice il ministro dell'Interno italiano in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse. "Non firmo accordi a pezzetti. L'accordo da ...

“La Germania ha speso 70mila marchi per la mia formazione - io le ho dato 700mila euro di tasse. Italia poco furba” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono un Italiano emigrato e in Germania ho raggiunto obiettivi che nel mio Paese non avrei neanche potuto immaginare. Sono partito davvero con una ...

Polo - Europei 2018 : Italia IN FINALE dopo 13 anni! Decisiva la vittoria sulla Germania : Il Polo azzurro scrive, per la quarta volta, una pagina di storia in Europa: l’ITALIA è in FINALE degli Europei in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta, che si trova a Siena. La formazione del nostro Paese, composta dal capitano Gualtiero Gori, Nicholas Lopes Fuentes, Nicolas e Martin Joaquin, ha superato per 6-5 la Germania nell’incontro decisivo del girone B. Delle altre tre finali giocate, l’ITALIA ne ha vinta ...

AQUARIUS : MIGRANTI ACCOLTI DA FRANCIA - SPAGNA - PORTOGALLO - GERMANIA/ Ultime notizie - Macron : "crisi Italia-Ue" : AQUARIUS 2 verso Marsiglia con 58 MIGRANTI: Ultime notizie, FRANCIA fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Aquarius 2 - accordo tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...

Polo - Europei 2018 : l’Italia sfida la Germania - match fondamentale dopo le vittoria su Spagna e Austria : Giornata fondamentale per l’Italia gli Europei 2018 di Polo che si stanno svolgendo a Villa a Sesta (Siena). dopo aver travolto la Spagna e l’Austria, oggi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica Germania in una partita decisiva per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna continentale. Gualterio Giori, Tomas Joaquin, Nicolas Lopes Fuentes e Martin Joaquin se la dovranno vedere contro gli ostici ...