Isabel | la serie Tv spagnola sulla Regina di Castiglia

(Di giovedì 4 ottobre 2018)è laTvche Rai Premium si prepara a presentare in esclusiva il 7 ottobre 2018. Andrà in onda il primo episodio che ci riporterà indietro nel tempo fino al regno dellala I di, conosciuta anche come La Cattolica.verrà illustrata grazie alle tre stagioni che andranno in onda con cadenza settimanale ogni mercoledì, dopo il primo debutto nel prime time di questa domenica.trama e anticipazioni LaTv è stata trasmessa per la prima volta in madre patria nel 2012 e si concentrabiografia delladi, dal 1461 fino al 1492. Sono anni intensi per il territorio iberico e per la vita di Corte:è destinata fin da bambina ad affrontare il suo futuro sul trono. La sua fanciullezza terminerà grazie alle nozze con Ferdinando II d’Aragona e la sua salita al potere non sarà comunque semplice. ...