iOS 12 1 | Apple rilascia la seconda beta | 70 nuove emoji iPhone e iPad | il look

Apple - ecco finalmente le nuove emoji con la versione 12.1 di iOS : Questione di poche settimane per i rossi, i calvi, i ricci e i grigi di capelli così come per nuovi animali, faccine e cibi: dai cupcake al volto cosparso di cuoricini fino al lama, la zanzara, il cigno e il procione

Google potrebbe pagare 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari su iOS : L'analista Rod Hall ritiene che Google nel 2018 potrebbe arrivare a pagare ad Apple fino a 9 miliardi di dollari per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari L'articolo Google potrebbe pagare 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari su iOS proviene da TuttoAndroid.

Aggiunta in segreto dalla Apple una funzione di tracciamento in iOS 12 - Indipendent - : Nell'ultimo aggiornamento del suo sistema operativo, la società americana ha aggiunto in silenzio il "trust scores" , "punteggio di fiducia", degli utenti, che si basa sull'utilizzo del proprio iPhone ...

Google Maps è finalmente disponibile con Apple CarPlay grazie ad iOS 12 : L’aggiornamento ad iOS 12 da parte di Apple ha introdotto tante novità e tanti benefici per i suoi utenti. Anche gli automobilisti potranno usufruire di una nuova feature introdotta in quest’ultimo aggiornamento. Apple infatti ha aggiunto al suo servizio di infotainment per auto CarPlay, il supporto per le app di navigazione di terze parti e al momento la prima al cogliere la palla al balzo è stata Google. Un momento che in tanti ...

Apple CarPlay : Google Maps e Waze possono finalmente essere utilizzati per la navigazione satellitare in auto grazie a iOS 12 : finalmente Google Maps può essere utilizzato come navigatore satellitare nelle automobili compatibili con Apple CarPlay, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino creato ad hoc per gli apparati di intrattenimento degli autoveicoli. Ebbene, fino a qualche giorno fa Apple CarPlay per la navigazione satellitare permetteva di utilizzare solo Mappe, ovvero il servizio proprietario del gigante californiano. Cos’è cambiato? Adesso ...

Apple rilascia iOS 12 per iPhone - iPad e iPod Touch : Oggi 17 settembre Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 12, la dodicesima iterazione del software di iPhone, iPad e iPod Touch. Riepiloghiamo le novità della nuova release software per punti principali. Prestazioni al top In fase di presentazione al WWDC di giugno 2018 Apple aveva posto grande enfasi su uno dei punti che maggiormente gli utenti avevano criticato di iOS 11, ovvero un generale rallentamento del sistema. Per correre ai ripari, la ...

iOS 12 : elenco dispositivi Apple idonei all’aggiornamento : Oggi 17 settembre inizia l’aggiornamento ad iOS 12 dei dispositivi Apple compatibili. Il colosso della tecnologia di Cupertino è pronto a lanciare l’annuale major update su iPhone, iPad e iPod, ma quali? iOS 12 è pronto per i dispositivi compatibili: elenco Apple ha annunciato per la prima volta iOS 12 al World Wide Developer Conference (WWDC) 2018 e da allora è stata sottoposta a diversi test beta. Ora, è pronta e disponibile la ...

Apple - è iOS 12 la vera rivoluzione : la nuova versione del sistema operativo resuscita anche iPhone e iPad più datati : Oggi è il giorno di iOS 12. La nuova versione del sistema operativo Apple, pensato per iPhone e iPad, sarà rilasciata a partire dalle 19:00 ora italiana. A giovarne saranno soprattutto i modelli più datati che, grazie al lavoro di ottimizzazione delle risorse, torneranno a essere fluidi e scattanti come appena acquistati.-- iOS 12 potrà essere installato sotto forma di aggiornamento gratuito direttamente da iPhone e iPad. Come sempre in questi ...

iOS 12 - da oggi disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone/ Ultime notizie - ecco le novità : iOS 12, da oggi disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone. Ultime notizie, ecco le principali novità e le nuove funzioni a disposizione per lo smartphone(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Scopri tutte le nuove funzioni di iOS 12 Apple : iOS 12 Apple è stato creato per rendere iPhone e iPad più veloci e reattivi rispetto alle versioni precedenti. Usare iOS 12 su iPhone sarà ancora più bello ed entusiasmante, Scopri in anteprima quali sono le nuove funzioni che Apple ha pensato di introdurre nel nuovo firmware iOS 12.

Scopri se puoi installare iOS 12 sul tuo iPhone iPad iPod touch Apple : Passare a iOS 12 ma il tuo iPhone iPad o iPod è compatibile ? Il nuovo software Apple sarà disponibile il 17.09 e sicuramente sei pronto a scaricarlo ma... iOS 12 può essere installato sul tuo iPhone ?

APPLE : IPHONE XS - XS MAX - XR/ Presentazione nuovi prodotti - diretta streaming video : il fastidiOSo dettaglio : IPHONE XS, XR, XS Max: i nuovi smartphone nell'evento APPLE in diretta streaming video. Ultime notizie, costi e uscita anche per APPLE Watch 4 e APPLECare.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:52:00 GMT)

