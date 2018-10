' Io tra i feriti del Bataclan' Ma Alexandra va a processo Ha mentito per ottenere soldi

Modena - schianto tra furgone e camion : tre feriti : Il violento impatto sulla bretella Sassuolo Modena all'altezza di Baggiovara. Traffico bloccato per operazioni di soccorso

Incidente stradale lungo la regionale 69 : tre feriti e traffico bloccato : traffico bloccato questa mattina lungo la Sr 69 tra Ponticino e Pieve a Maiano. Alle 7,30 circa, i sanitari del 118 di Arezzo sono intervenuti per prestare soccorso a tre persone rimaste coinvolte in ...

Usa - 1600 migranti minorenni trasferiti in una tendopoli nel deserto : La tolleranza zero di Donald Trump nei confronti dell'immigrazione clandestina non ha sosta, nonostante le accuse di alcuni mesi fa e le proteste in favore del ricongiungimento delle famiglie dei ...

Giappone - il tifone trami si abbatte sul Paese : due morti - 100 feriti e vento a più di 200 km/h. Le immagini : Il passaggio del tifone Trami, sul Giappone, ha causato due morti, circa 100 feriti e il blocco di gran parte dei collegamenti ferroviari, Tokyo inclusa. Il 24esimo tifone di una stagione estremamente gravosa per le autorità della sicurezza nipponiche ha attraversato le regioni centro occidentali dell’arcipelago per poi virare a est sul versante settentrionale dell’Honshu, lambendo anche la capitale, prima di riversarsi sull’oceano ...

Montpellier - cede una balaustra del settore ospiti : due feriti e partita sospesa : Esattamente un anno dopo, l'episodio si ripete ma fortunatamente in proporzioni minori. Siamo sempre in Francia, dove durante la partita tra Montpellier e Nimes verso il finale di gara ha ceduto una ...

Migranti - sbarcati a Malta i 58 della Aquarius : saranno trasferiti in 4 Paesi europei : Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 Migranti della nave Aquarius. Lo rende noto il governo maltese. L'Aquarius, ...

Addio al celibato finisce in tragedia a Villorba : un morto e 7 feriti : Un Addio al celibato è finito in tragedia nella Marca, a Fontane di Villorba: un giovane di 21 anni è morto e altri sette sono rimasti feriti. È questo l'esito della rissa, scatenatasi per futili motivi, che ha portato all'omicidio di un ragazzo moldavo.Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, a scatenare la rissa tra due gruppi di giovani sarebbe stato il rumore dei festeggiamenti di un gruppo di ragazzi dell'est ...

