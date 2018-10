Io agli arresti per reato di umanità | parla il sindaco di Riace

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano : “Mi hanno messo agli arresti per reato di umanità” : Dopo un giorno di silenzio, attraverso il fratello Giuseppe, il sindaco Mimmo Lucano commenta il suo arresto intervenuto per favoreggiamento dell'immigrazione per aver organizzato matrimoni di comodo al fine di far ottenere il permesso di soggiorno ad alcune migranti: "Mi hanno messo agli arresti per un reato di umanità".Continua a leggere

Riace - il sindaco : io agli arresti per reato di umanità : Il fratello del sindaco: "Domenico è sorpreso, amareggiato e anche un po' arrabbiato per alcune cose viste nell'ordinanza, anche se il gip le ha rigettate. Comunque oggi è più sereno: ha visto che non è solo".

Il sindaco di Riace : «Io agli arresti per reato di umanità» : Le parole del sindaco riferite dal fratello: «È sorpreso, amareggiato e anche un po’ arrabbiato». Luigi D’Alessio, Procuratore di Locri: «Non ci si può infischiare delle leggi»

Riace - il sindaco Domenico Lucano si sfoga : «Sono agli arresti per reato di umanità» : Ha dato anche lavoro alle persone del paese, ha fatto accoglienza e contemporaneamente ha creato uno sviluppo dell'economia locale. Il paese stava morendo. E alla fine, dice, 'vengo ripagato in ...

Mimmo Lucano agli arresti. Il procuratore 'Non possiamo - come Stato - autorizzare gli illeciti' : RIACE. Adesso la partita si sposta nelle stanze del Palazzo di giustizia di Locri. 'Il modello Riace non è in discussione, andremo avanti e sono sicuro che Mimmo tornerà presto con noi', cerca di ...

Riace. agli arresti domiciliari il sindaco Domenico Lucano : E’ stato arrestato il sindaco di Riace. Gli uomini della Guardia di Finanza di Locri hanno posto ai domiciliari Domenico

