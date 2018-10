Inter-Marotta | non ci sono conferme Mentre spunta il Club Italia

Juventus - l'Arsenal ci prova per Marotta ma l'Inter rimane in pole : ROMA - Questione di tempo, di poco tempo, e Beppe Marotta sarà libero di accasarsi altrove. Dopo aver stipulato centinaia di contratti, concluso decine e decine di trattative adesso è lui al centro ...

Inter - ci sarebbe il si di Suning per Marotta : contratto da 3 milioni a stagione (RUMORS) : Questa sera l'Inter sarà impegnata nella delicata sfida di Champions League al Philips Stadion contro il Psv Eindhoven, valida per la seconda giornata del gruppo B. I nerazzurri sono chiamati a portare a casa i tre punti per non vanificare il successo arrivato nella prima giornata contro il Tottenham e continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale. La società nerazzurra, però, guarda anche al futuro e, in vista del prossimo ...

Inter - affondo per Marotta : offerti 3 milioni di euro all’anno : affondo PER Marotta- L’Inter si prepara a tentare l’affondo reale e concreto su Beppe Marotta. Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la società nerazzurra avrebbe già contatto l’ormai ex amministratore delegato della Juventus per un primo colloquio e uno scambio di messaggio. Primi contatti per aprire le porte ad un futuro in nerazzurro. Come noto, […] L'articolo Inter, affondo per ...

Marotta-Inter - l'uomo forte è nei progetti di Suning : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Dybala, che show! Zero Cristiano, più Paulo

Marotta - inserimento dell’Inter : incontro con Zhang - pronto il contratto [CIFRE e DETTAGLI] : Si decide il futuro di Marotta. Gli ultimi giorni sono stati caldissimi, il dirigente si è presentato in diretta tv al termine della partita di campionato tra Juventus e Napoli e ha comunicato ufficialmente l’addio al club bianconero, divergenze con Andrea Agnelli. Adesso Marotta sta cercando un nuovo progetto, idee anche all’estero ed ipotesi Roma, Napoli e Milan ma la squadra più vicina al dirigente è l’Inter. Nelle ...

L'Inter su Marotta : TORINO - L'amarezza per come si è conclusa la storia con la Juventus è tale che Beppe Marotta , per la prima volta in quasi otto anni e mezzo, ha scelto di non essere allo stadio per seguire la ...

Marotta all'Inter? / Wanda Nara : "L'ho incontrato per caso e ho cambiato posto" : Wanda Nara parla del suo incontro con Beppe Marotta in un momento delicato con il dirigente della Juventus che secondo alcuni dopo l'annuncio dell'addio sarebbe pronto per l'Inter.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Juventus - Marotta futuro allo United con Conte? C’è anche l’Inter : Marotta futuro- Un addio a sorpresa e un futuro ancora tutto da decidere e valutare. Beppe Marotta, a partire dal prossimo 25 ottobre, non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Una scelta fatta dalla società e motivata da Agnelli: “Ci sarà un rinnovamento, ringraziamo Marotta”. Questo il sunto delle parole del presidente bianconero. Nuova avventura […] L'articolo Juventus, Marotta futuro allo United con ...

Inter-Marotta - arriva un sorprendente colpo di scena : ... e i due portoghese, Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo , considerati i miglriori interpreti al mondo del proprio ruolo.

Svolta in casa Juventus - Marotta lascia : l'Inter ci pensa (Rumors) : Doveva essere il big match della settima giornata, in cui ci si giocava una fetta importante di scudetto e, invece, Juventus-Napoli verra' ricordato anche per le dichiarazioni dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha annunciato l'addio alla societa' bianconera a causa di un rinnovamento da parte del club, come annunciato da lui stesso ai microfoni di Sky Sport. Smentita anche una possibile candidatura alla Figc, ora si aprono nuovi ...

Marotta : "Divorzio voluto dalla Juve". Si profila una scelta Interna per il nuovo ad bianconero : Il mondo juventino è al centro di una scelta di rinnovamento che coinvolge anche l'altro ad, Aldo Mazzia, mentre il toto-nomi si scatena. Tra la suggestione Zidane, smentita con forza quest'estate ...

JUVENTUS - MAROTTA : "CRISTIANO RONALDO? UN'ECCELLENZA"/ "Inter? Non so se è l'anti-Juve..". E su Marchisio... : JUVENTUS, MAROTTA:"Cristiano RONALDO? Un'eccellenza". L'ad bianconero prima della gara con il Chievo fa il punto sui temi caldi: dalle rivali a CR7 fino all'addio di Claudio Marchisio.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:24:00 GMT)

Juventus - Marotta : "Inter tra le prime. Marchisio? Lo ringraziamo" : ... al Bentegodi, tutto esaurito, di Verona contro il Chievo, Beppe Marotta ha parlato della nuova stagione ai microfoni di Sky Sport. In primis il "battesimo" dell'Inter, a questo punto la principale ...

Juve - Marotta : 'L'Inter sarà con noi nei primi posti. Marchisio via? Scelta sua' : Beppe Marotta , direttore generale della Juventus , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: 'Cristiano Ronaldo? Per essere campioni bisogna avere capacità non solo professionali, ma anche umane. Lui è un prototipo dell'eccellenza, non solo divertirà ...