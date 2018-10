Inter-Brooks Brothers | la collaborazione continua | il brand Usa fornirà le divise

Brooks Brothers lancia la nuova divisa istituzionale dell’Inter per la stagione 2018/19 : Brooks Brothers, Official Formalwear and Footwear partner dell’Inter lancia la nuova divisa istituzionale per la stagione 2018/19 Brooks Brothers, storico brand newyorkese di abbigliamento, già Official Formalwear and Footwear Partner dell’Inter, fornirà per la sesta stagione consecutiva gli abiti dei calciatori nerazzurri, realizzando le divise istituzionali dei giocatori e dei dirigenti del club. Come novità della stagione, Brooks ...