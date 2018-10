Incredibile Karius | nuova clamorosa papera col Besiktas! VIDEO

sportfair

: Incredibile Karius: nuova papera è clamorosa con il Besiktas! [VIDEO] - Sport_Fair : Incredibile Karius: nuova papera è clamorosa con il Besiktas! [VIDEO] - sportface2016 : #EuropaLeague, incredibile #Karius: altra papera clamorosa, il VIDEO -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Lorisautore di un’altra gaffe dopo il disastro della passata stagione nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool Lorisè finito sulle prime pagine dei giornali nella passata stagione dopo le papere nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Il calciatore si è difeso basandosi su alcuni referti medici che sostenevano che un colpo in testa subito durante la finale abbia influito sulla sua prestazione. Oggi in Europa League però non ha preso alcun colpo contro il Malmoe in Europa League, ma ha commesso un altro errore pazzesco. Adesso il portiere è passato al Besiktas, ma le papere non sono certo terminate, ecco la gaffe dinelsottostante. ##EuropaLeague #MalmoBesiktas pic.twitter.com/NBvOAgXKqw — Mattia Carapelli (@mcarapex) 4 ottobre 2018 L'articolo...