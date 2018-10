Incentivi rottamazione auto ottobre | Fiat Panda e Ford Fiesta in promo

Incentivi rottamazione 2018 per l’acquisto di una auto nuova : Gli Incentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida ed elettrica restano la linea guida dell’ultimo trimestre 2018 e restano alla base del prossimo 2019. Si tratta di una serie di misure a livello statale e regionale che favoriscono la rottamazione dei veicoli più vecchi e inquinanti per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo sul clima di Parigi, ovvero ridurre i gas a effetto serra e porre un freno all’aumento ...

Incentivi rottamazione auto settembre : Fiat Panda - Alfa Romeo Giulia e Opel Corsa in promo : Da pochi giorni sono stati ufficializzati gli Incentivi rottamazione auto per settembre delle case automobilistiche Fiat, Alfa Romeo e Opel. Le offerte delle tre aziende sono arrivate in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, come testimoniano le promozioni di Ford, Toyota e Renault [VIDEO]. In casa FCA debutta il finanziamento Meno 1500, mentre lo storico marchio milanese lancia gli Alfa Days. In Germania, invece, confermano Scelta Opel ...