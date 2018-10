Incendi Lucca | fiamme nei boschi di Belvedere di Camaiore

Lucca - Incendio su versante monte Serra : 11.00 Nuovi incendi sul versante lucchese del monte Serra. Le fiamme stanno bruciando la vegetazione in località Contra, nel comune di Camaiore, e Pieve di Compito, nel comune di Capannori. A Compito preoccupano le fiamme che stanno risalendo la collina e minacciano alcune case e centinaia di ettari di bosco. Impegnate 20 squadre di forestali e volontari antincendi,un canadair e 2 elicotteri della Regione. In arrivo un'altra decina di squadre ...

Da ieri sera è in corso un Incendio sul Monte Serra - tra Pisa e Lucca : Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione The post Da ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, tra Pisa e Lucca appeared first on Il Post.

Maltempo Toscana : fulmine innesca Incendio in bosco tra Pisa e Lucca : incendio boschivo innescato da un fulmine oggi tra Pisa e Lucca: il rogo è divampato sopra la galleria stradale di comunicazione tra le due province nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione Toscana. L'articolo Maltempo Toscana: fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca sembra ...

Lucca - grosso Incendio in ditta a Pietrasanta : chiudere finestre : Allarme a Pietrasanta in provincia di Lucca per un grosso incendio scoppiato in una ditta di materiali edili dove insistono anche solventi.

C’è stato un Incendio in un deposito di prodotti chimici a Pietrasanta - in provincia di Lucca : chi abita nell’area deve chiudere porte e finestre : A Pietrasanta, in provincia di Lucca, c’è stato un incendio in un capannone che conteneva, tra le altre cose, solventi. L’incendio è iniziato intorno alle 13 nella frazione del Pollino. Il fumo, visibile anche dalle spiagge vicino a Viareggio, potrebbe The post C’è stato un incendio in un deposito di prodotti chimici a Pietrasanta, in provincia di Lucca: chi abita nell’area deve chiudere porte e finestre appeared first on ...