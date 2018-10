In pensione a 62 anni e senza tagli | stop all' aumento dell' età

'Io - gommista per 56 anni ora mi godrò la pensione' : Giulio Pinton cede l'attività storica di via Aosta 25 dopo una vita di lavoro 'Non ho passioni se non stare qui, per me sarà durissima stare a casa'

Gianfranco D’Angelo : “Ho lavorato 60 anni e la mia pensione è di 2000 euro. Come faccio a godermi quello che ho costruito - come la casa in Sardegna?” : Gianfranco D’Angelo, per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82 anni il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri ...

Si andrà in pensione con 38 anni di contributi : Andare in pensione senza aspettare il compimento del sessantasettesimo anno di età è il cruccio di moltissimi lavoratori. Con il regime attuale chi non possiede contributi per 43 anni e 3 mesi (uomini) o 42 anni e 3 mesi (donne), non potrà chiedere di anticipare il momento dell’uscita dal lavoro. Dal 2019 i requisiti diventeranno questi ma se passa l’opzione quota 100 per molti le cose cambieranno. Da alcune indiscrezioni di stampa ...

Russia - Putin rompe il tabù di Stalin : in pensione 5 anni più tardi : Sulla linea che collega il centro di Kazan alla stazione fluviale sul Volga, Irina ora vende i biglietti. Prima di andare in pensione, racconta, lei li guidava, gli autobus. La sua è una delle tante ...

pensione anticipata Quota 100 : 36-37 anni di contributi e taglio fino al 15% in uscita : Settimana clou per la riforma delle Pensioni anticipate con l'uscita a Quota 100, ipotesi di prepensionamento portata avanti soprattutto dai due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Le ultime novita' riguardanti il ritorno alle pensioni di anzianita' con il meccanismo delle quote riguarderebbero i requisiti di uscita e il taglio da applicare alle pensioni anticipate rispetto all'eta' della vecchiaia, prevista dalla riforma Fornero a 67 ...

Alla Scala - dopo 36 anni torna Ernani e va in 'pensione' la Bohème di Zeffirelli : Debutterà sabato prossimo Alla Scala ' Ernani ' , una delle più importanti opere di Verdi che però a Milano manca da 36 anni. L'ultima rappresentazione, infatti, con la regia di Luca Ronconi e ...

Manovra - in pensione prima dei 67 anni : sì - ma con riduzioni fino al 1 - 5% per anno : Riduzione tra l’1 e l’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67. Possibili penalizzazioni sulle deducibilità per banche e assicurazioni

pensione a 62 anni con quota 100 : con la riforma della Lega possibili tagli agli assegni : Come spiega Enrico Marro sul Corriere della sera, la Pensione con quota 100 permetterà sì ai contribuenti di accedere agli assegni con qualche anno di anticipo rispetto a oggi ma meno "pesanti" rispetto a quelli che si percepirebbero andando in Pensione con la legge Fornero, con un taglio di almeno 1-1,5% dell'assegno per ogni anno di anticipo.Continua a leggere

"In pensione con Quota 100 - ma servono 36 anni di contributi" : la voce prende corpo : È l'ipotesi su cui si lavora al Tesoro. L'anticipo della pensione con 36 anni di contributi interesserebbe nel 2019 una...

Il piano : in pensione a 63 anni e 37 di contributi : Roma. Matteo Salvini lo promette da mesi: 'quota 100' si deve fare. Ieri ha ribadito il concetto al Messaggero Veneto. 'Sarà l'intervento più importante, da almeno 7-8 miliardi. Non vedrete sconticini ...

pensione anticipata quota 100 : età 62 anni - 400 mila in uscita e ricalcolo assegni del 17% : Pensione anticipata a quota 100 con 38 anni di contributi e all'eta' minima di 62 anni, taglio delle Pensioni più alte e altre misure per superare la riforma Fornero: prendono corpo le nuove pensioni del Governo targato M5S di Luigi Di Maio e della Lega di Matteo Salvini che, dal 2019, potrebbero vedere la desiderata uscita di 400 mila lavoratori con la sola quota 100 e il taglio delle pensioni più alte. Tanto è vero che la maggioranza ha ...

Legge di bilancio - Lega : “In manovra pensione quota 100 a 62 anni e taglio Ires alle imprese” : Secondo fonti del Carroccio la riunione "è stata molto positiva e Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni". Spunta il taglio dell'Ires al 15%.Continua a Leggere

Gianfranco D'Angelo piange miseria - come è ridotto a 82 anni : 'Con la pensione non sopravvivo' : Gianfranco D'Angelo , 82 anni, mitico mattatore del Drive In e di Striscia la notizia , si confida a Spy . Non se la passa benissimo, soprattutto economicamente. A Giulio Pasqui, che lo intervista, ...