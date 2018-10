Ilary Blasi torna a Le Iene | “In bocca al lupo alla Marcuzzi”

Le Iene - passaggio di testimone tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi : Nella nuova stagione autunnale de Le Iene c'è il cambio di guardia per quanto concerne la conduzione della puntata del mercoledì: via Ilary Blasi è ritornata Alessia Marcuzzi che, dopo 13 anni di assenza dal programma, affiancherà Nicola Savino (già presente nel cast dal 2017).Come si sa, la Blasi ora è impegnata a 360° con il Grande Fratello VIP, fino all'anno scorso era affiancata da Teo Mammuccari che ha lasciato il programma ideato da ...

La D’Urso bacchetta Ilary Blasi : frecciatina al vetriolo : Barbara D’Urso bacchetta Ilary Blasi, criticando la sua conduzione del Grande Fratello Vip con una frecciatina al vetriolo. A quanto pare la regina di Domenica Live non gradisce affatto lo stile di Lady Totti e il modo in cui si rapporta con i concorrenti del reality. A svelarlo è stata lei stessa in una puntata di Pomeriggio Cinque dedicata al Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata dello show, Enrico Silvestrin ha ...

Enrico Silvestrin omofobo?/ Il web difende l'ex vj - Barbara D'Urso vs Ilary Blasi (Grande Fratello Vip 3) : Enrico Silvestrin, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Ilary Blasi - il look al GF Vip che scatena l euro ironia sui social : Si è conclusa ieri sera fra polemiche e colpi di scena, la seconda puntata del GF Vip condotto, anche quest'anno, da Ilary Blasi dopo i fasti della precedente edizione. Sotto l'occhio dei leoni da ...

Gf Vip - clamorosa gaffe della Gialappa's Band con Ilary Blasi : Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Gf Vip, non senza colpi di scena e qualche gaffe.All'orecchio attento dei telespettatori non potrà essere sfuggita una battutina della Gialappa's Band. Battutina che ha gelato tutto lo studio, Alfonso Signorini compreso. Il trio comico, infatti, aveva da poco mandato in onda un filmato sulla Marchesa D'Aragona. La Marchesa scherzava con Giulia Salemi su modi di dire giovanili. La Salemi, infatti, ...

Grande Fratello Vip - disfatta per Ilary Blasi. Le difficoltà del reality di Canale 5 : Brutto risveglio per Ilary Blasi e la produzione della terza edizione del ”Grande Fratello Vip”. La conduttrice, che si è presentata al Grande pubblico con un vestito animalier, non si aspettava una reazione del genere. Stiamo parlando degli ascolti che il programma di Canale 5 ha avuto nella serata di lunedì 2 ottobre, nella rete ammiraglia Rai è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri La Vita ...

