Il Wi-Fi cambia pelle | arriva la generazione 6 Che cos’è e perché dovreste comprare

(Di giovedì 4 ottobre 2018) È ufficiale, Wi-Fi Alliance ha annunciato che sta perre Wi-Fi 6. È un’ottima notizia per tutti, anche per chi non sa bene di cosa si tratta. Leggendo questo articolo scoprirete non solo che è facile da capire ma che – anzi – di Wi-Fi ne sapete più di quanto pensate. Infatti chiunque ha un’idea seppur vaga di che cosa sia il Wi-Fi, pur non conoscendone la definizione da vocabolario. Avete per forza imparato a identificare quell’icona che appare sugli schermi dei telefoni come indicazione del fatto che non state picconando la scorta mensile del traffico dati.quando l’iconcina appare (su smartphone, tablet, computer, eccetera), significa che siete collegati a una rete locale, senza bisogno di attaccare fisicamente un cavo al dispositivo. Icona Wi-Fi. Fonte: Depositphotos Per chi usa lo smartphone è un’occasione per non ...