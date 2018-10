“Il suo segreto” Grande Fratello Vip | la confessione choc sulla coppia più

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip/ “Il dolore mi ha paralizzata…” - poi parla del padre di suo figlio Loren : L'affaire Lory Del Santo è motivo di discussione di ogni talk show. Dopo la morte di Conor e Loren la showgirl ha deciso di vivere il dolore in maniera differente, una decisione discutibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev suona la carica per Italia-Serbia. “Il PalaAlpitour dev’essere una bolgia!” : E’ carico, lo Zar. Ivan Zaytsev, l’uomo simbolo di quest’Italia che ha conquistato una nazione sia dal vivo che tramite le frequenze televisive di Rai2, è già pronto da un pezzo a fare ingresso nell’ultimo palasport che ospiterà le gesta di questi Mondiali: il PalaAlpitour di Torino, il più grande in Italia per numero di posti a sedere e una meraviglia sotto diversi punti di vista. Queste le dichiarazioni effettuate da ...

Mondiali ciclismo 2018 - Moscon ammette : “Il capitano resta Vincenzo Nibali - il suo palmarès parla per lui” : Il corridore del Team Sky ha lasciato a Nibali i gradi di capitano della squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali di Innsbruck Il capitano della Nazionale italiana ai Mondiali di Innsbruck sarà Vincenzo Nibali, ad ammetterlo è Gianni Moscon, indicato da molti come l’uomo più in forma del gruppo azzurro. Le vittorie ottenute nelle ultime settimane avevano alimentato la possibilità che fosse proprio il corridore del Team Sky a ...

Nadia Toffa - “Il cancro è un dono” : boom di critiche e polemiche sui social - “questa signorina spettacolarizza il suo male e banalizza la sofferenza dei malati” : Pioggia di critiche su Nadia Toffa dopo l’annuncio del suo libro “Fiorire d’inverno” nel quale racconta la sua esperienza con il cancro. In esso si parla di come la conduttrice abbia affrontato la malattia, trasformando “quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità”. E proprio quell’espressione, “dono”, non è piaciuta a molti utenti dei ...

Leo Messi e le chicche sul suo gioco : “Il nuovo ruolo - le ambizioni del Barca e c’è una cosa che devo migliorare” : Leo Messi sa bene che in questa stagione ci si attende molto dal suo Barcellona, nonostante l’addio di Iniesta e Paulinho “Vedo tutto, soprattutto il calcio argentino e la Copa Libertadores, anche se qualche volta è troppo tardi e non ci riesco. Non mi piace per niente, invece, rivedere le mie partite, preferisco guardare avanti. Mi sono evoluto, ma credo sia un processo normale. Ho esordito a diciassette anni in un ruolo, oggi ne ...

Allegri tifa per il suo gioiello : “Il Fifa Best Player? Va dato a Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo duellerà ancora con Modric per il Fifa Best Player, Massimiliano Allegri ha il suo personale favorito “A chi assegnerei il Fifa Best Player? A Ronaldo. Per quello che ha fatto l’anno scorso, senza nulla togliere a Modric, il premio lo meriterebbe assolutamente Ronaldo“. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri parla così di Cr7 in attesa che segni in Serie A. “Non mi aspetto né più né meno ...

“Il suo urlo mi perseguita”. Incinta di 8 mesi - mamma di tre figli muore in un incidente stradale mentre è al telefono con il marito : il racconto choc : È morta mentre andava a lavoro. Incinta, di otto mesi, la donna ha perso la sua vita mentre era alla guida. Uno scontro frontale che non le ha dato scampo. mentre era al telefono con il marito. Ed è lui, adesso, a raccontare quelle ore drammatiche: “Era la mamma migliore al mondo, quando si trattava dei suoi figli non le interessava nulla”. E mentre tornava dal posto di lavoro per Krystina non c’è stato nulla da fare. Zaich, ...

Lilli Gruber - la gaffe “In Onda” di Luca Telese/ “Il suo nuovo libro? Ci sono tante scene di…” - gelo in studio : Luca Telese intervistando Lilli Gruber ospite della sua trasmissione “In Onda”, ha fatto una confessione molto spinta, facendo calare il gelo.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:25:00 GMT)

Serena Grandi racconta il suo dramma : “Il mio ex compagno mi perseguita - ho paura” : “La nostra storia è finita più di un anno fa, ma lui mi perseguita con telefonate e incursioni sotto casa, ho paura. Lui non è un uomo violento, ma ho paura che possa scattare qualcosa di brutto. Mio figlio adesso andrà a lavorare a Milano e sarò sola, come farò? La situazione sta diventando pericolosa“. In un’intervista a TgCom24, Serena Grandi si sfoga e racconta la difficile situazione che sta vivendo a causa dell’ex ...

Lamezia Terme - dominicano aggredito nella notte di Ferragosto. Il titolare del locale : “Il suo racconto è del tutto falso” : Per l’uomo dominicano che ha denunciato la violenza razzista, tra i protagonisti c’era anche uno dei camerieri del locale tra coloro che la notte di Ferragosto lo avevano aggredito. Per il proprietario del locale, invece, non è accaduto nulla e il racconto dell’uomo è falso, come dimostrerebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza. A una settimana dal presunto episodio di odio razziale, il titolare del ristorante ...

Palermo - uccide il vicino a colpi di pistola : “Il fumo del suo barbecue impuzzava il mio terrazzo” : Il vicino di casa era infastidito dal fumo del suo barbecue e l’ha ucciso. Ha confessato il delitto agli inquirenti Pietro Billitteri, incensurato di 59 anni anni, che la scorsa notte ha sparato a Cosimo D’Aleo, 42 anni, che abitava al piano terra. I due, residenti in una palazzina a Palermo in via Sferracavallo 130, litigavano di continuo da mesi per questioni di vicinato. “Il vicino faceva il barbecue per strada e impuzzava il mio ...

Iannone fuori di testa per Belen - il momento più bello del giorno del suo compleanno? “Il bacio alla Rodriguez a mezzanotte” : Andrea Iannone pazzo di Belen Rodriguez, il pilota di MotoGp svela qual è stato il momento migliore del suo 29° compleanno assieme alla fidanzata argentina Periodo non proprio facilissimo per Andrea Iannone. Le buone prestazioni in Suzuki stentano ad arrivare ed il passaggio in Aprilia, previsto per la prossima stagione, sembra un po’ a tutti un salto nel vuoto per il pilota italiano. Le cose nella sua vita privata però sembrano ...