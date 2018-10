Il sindaco di Riace dal Gip | ' Mai tenuto un euro per me'

Riace - lo sfogo del sindaco Lucano : 'Le regole? Rispetto la Costituzione più di altri' : 'C'è mi accusa di non aver rispettato le regole ma forse la Costituzione italiana la Rispetto più io di molti che si nascondono dietro 'le...

Inchiesta Riace - il sindaco di Cerveteri si autodenuncia : "Domenico Lucano vittima sacrificale" : ... sperando di macchiarlo e rovinarne l'esempio che ha dato in questi anni in Italia e nel mondo". Riace isola felice "Quell'isola felice che è Riace, in cui vivono in perfetta sintonia popoli e ...

Caso Riace - la solidarietà del sindaco di Cerveteri : "Mi autodenuncio per lo stesso reato" : Alessio Pascucci, primo cittadino del comune sul litorale laziale: "Se serve la disobbedienza civile per mettere in pratica la solidarietà e l'accoglienza ci dichiariamo tutti colpevoli e complici"

Caso Riace - parla il sindaco Mimmo Lucano : "Il mio è un reato d'umanità" : "Voi mi dite le regole, ma forse la Costituzione italiana la rispetto più io di tante altre persone", dice il sindaco di...

Il sindaco di Riace : «Arricchito con i migranti? Falso. Mai violato la legge» : Mi hanno chiesto quanto fosse il mio compenso per la fiction 'Tutto il mondo è paese', girata a Riace sulla mia vita, ma io ho risposto che non volevo nulla». Poi una scoccata sulla raccolta dei ...

Riace - il sindaco si difende : "Un solo matrimonio - non combinato" : Interrogatorio di garanzia davanti al gip per Domenio Lucano, arrestato martedì scorso. All'uscita dal palazzo di giustiza: "C'è una mafia che controlla questo ciclo dei rifiuti e praticamente io ho ...

Mario Capanna scrive al sindaco di Riace : “L’obiettivo politico è avvelenare i pozzi” : "Decapitare Riace, e avvelenare i pozzi: questo, magari anche al di là delle intenzioni, è il risultato politico obiettivo delle accuse". Mario Capanna, uno dei più famosi leader del Sessantotto, si schiera come altri intellettuali e personaggi pubblici, al fianco del sindaco di Riace Mimmo Lucano agli arresti domiciliari accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gestione fraudolenta della raccolta dei ...

“ACCUSE A sindaco Riace INUTILIZZABILI” : GLI ERRORI DEL GIP/ Video - Mimmo Lucano : “non ho nulla da nascondere” : RIACE, l'arresto del SINDACO Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: ERRORI del Gip, accuse del Pm e primi interrogatori. Ultime notizie, "non ho nulla da nascondere, parlerò"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:15:00 GMT)