Il sindaco di Riace | chi paga per Becky Moses | morta nel rogo?

Riace - sindaco Lucano : 'Mi hanno fatto la radiografia - non ho nulla da nascondere' : 'In 18 mesi hanno controllato ogni mio passo, mi hanno fatto la radiografia, ma io non ho nulla da nascondere'. Così il sindaco di Riace Domenico Lucano, nel Reggino, al termine dell'interrogatorio di ...

Il sindaco di Riace dal Gip : 'Mai tenuto un euro per me' : Lucano, fautore del cosiddetto " modello Riace ", è accusato dai pm locresi di favoreggiamento dell`immigrazione clandestina e altri reati, fra cui l`associazione per delinquere, che però non hanno ...

Inchiesta Riace - il sindaco di Cerveteri si autodenuncia : "Domenico Lucano vittima sacrificale" : ... sperando di macchiarlo e rovinarne l'esempio che ha dato in questi anni in Italia e nel mondo". Riace isola felice "Quell'isola felice che è Riace, in cui vivono in perfetta sintonia popoli e ...

Caso Riace - la solidarietà del sindaco di Cerveteri : "Mi autodenuncio per lo stesso reato" : Alessio Pascucci, primo cittadino del comune sul litorale laziale: "Se serve la disobbedienza civile per mettere in pratica la solidarietà e l'accoglienza ci dichiariamo tutti colpevoli e complici"

Il sindaco di Riace : mi accusano di un reato di umanità : Riace, 4 ott., askanews, - 'Mi stanno accusando di un reato di umanità. È tutto assurdo. La Costituzione italiana la rispetto più io che altri che si nascondono dietro le regole. La Costituzione nasce ...

