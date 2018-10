Il sindaco Bucci nominato commissario

Crollo ponte Morandi - il commissario è il sindaco Marco Bucci : La telefonata questa mattina tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

Ponte Genova - commissario : prende quota sindaco Bucci - Sky TG24 - : Dopo la probabile uscita di scena di Claudio Gemme come papabile per l'incarico, le attenzioni si concentrano sul primo cittadino ligure. Intanto, l'inchiesta prosegue e un testimone punta il dito ...

Genova - stop a Gemme commissario. Si ripensa al sindaco Bucci : Contro la candidatura i 5Stelle che temono un conflitto di interessi per l'ex manager di Fincantieri. Sul fronte delle indagini proseguono gli interrogatori: oggi verrà sentito un ingegnere della ...

Ponte Morandi - commissario ricostruzione : spunta il sindaco Bucci/ Ultime notizie Genova - si allontana Gemme : Ponte Morandi, commissario ricostruzione: spunta il sindaco Bucci. Ultime notizie Genova, si allontana Gemme che precisa: "conflitti sono risolvibilissimi"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:45:00 GMT)

Decreto Genova - sindaco Bucci : “vogliamo 100% delle richieste”/ Ponte Morandi - al via l’incidente probatorio : Ponte Morandi, chat WhatsApp cancellate dopo crollo. Ultime notizie, nuovo dirigente del Mit fra gli indagati: il numero sale ora a 21. Proseguono le indagini dopo il collasso(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:50:00 GMT)

La nomina di Gemme a commissario per Genova vacilla - spunta il nome del sindaco Bucci : Il copione della ricostruzione del ponte Morandi potrebbe prevedere nelle prossime ore un nuovo colpo di scena e un inaspettato protagonista: esce il commissario per la ricostruzione in pectore Claudio Gemme, entra il probabile commissario Marco Bucci, sindaco di Genova. Il finale non è ancora stato scritto, ma sul primo cittadino genovese si stanno concentrando le attenzioni delle diplomazie di Lega e M5s, dopo che la candidatura di ...

Ilva di Genova - il Mise convoca l'ex sindaco Doria anziché Bucci : Gaffe del Ministero dello Sviluppo Economico, guidato da Luigi Di Maio. Mentre il governo tentenna ancora sul decreto per Genova, il Mise oggi ha convocato a Roma il sindaco sbagliato per parlare del ...

Genova - il sindaco Bucci : “Finora con governo notevole collaborazione - ma ora servono tante infrastrutture” : “Genova uscirà da questa tragedia, meglio di prima”, annuncia il primo cittadino di Genova Marco Bucci (all’arrivo al Meeting Cl di Rimini). Il sindaco di centrodestra ha ringraziato il governo per i fondi stanziati dopo la tragedia: “Per i primi tre mesi i fondi ci sono, poi mi auguro che la collaborazione con il governo continui”, dice Bucci riferendosi alle nuove opere infrastrutturali per la città come ...

Crollo Genova - sindaco Bucci a funerali di Mirko Vicini : Genova, 21 ago., askanews, - Si sono celebrati in forma strettamente privata questa mattina a Genova nella chiesa di Coronata i funerali di Mirko Vicini, uno dei due lavoratori Amiu morti nel Crollo ...

sindaco Bucci : Genova vuole ponte - Gronda e terzo valico. Prime case agli sfollati : Per la Protezione civile il torrente Polcevera sarà liberato dalle macerie in 10 giorni. A decidere l'agibilità del quartiere compreso nella “zona rossa” sarà invece la commissione del Mit una volta finiti i sopralluoghi e le analisi. Per il governatore Toti «questo comporterà un tempo di circa una settimana»...

“È GENOVESE?” GAFFE DELLA GIORNALISTA SKY CON sindaco BUCCI/ Video - Luca Bizzarri : “Un sorriso nella tragedia” : “Lei è GENOVESE?” al SINDACO BUCCI, GAFFE DELLA GIORNALISTA di Sky: Video. E i social subito si scatenano: il filmato fa il giro di Internet e diventa virale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

