Il selfie che uccide | nel mondo 259 casi

Salvini a Napoli tra selfie - applausi e proteste : «Sradicheremo la camorra» : Il guanto di sfida è lanciato: «Vogliamo sradicare, deportare, cancellare e isolare la camorra. E far sentire a ogni singolo camorrista lo schifo che è». Matteo Salvini...

Salvini a Napoli tra selfie e proteste : 'Sradicheremo la camorra' : di Giuseppe Crimaldi Il guanto di sfida è lanciato: 'Vogliamo sradicare, deportare, cancellare e isolare la camorra. E far sentire a ogni singolo camorrista lo schifo che è'. Matteo Salvini sceglie ...

Recensione Huawei Mate 20 Lite : lo smartphone per chi ama i selfie e ha bisogno di uno schermo grande : Mate 20 Lite è il nuovo smartphone Android di Huawei che strizza l’occhio agli amanti dei selfie. Una delle sue particolarità è infatti quella di avere ben due fotocamere sulla parte anteriore, in grado di fare la differenza con gli autoscatti. Offre però anche un ampio schermo da 6,3 pollici (più grande di dispositivi come Galaxy S9, quasi a livello di un iPhone XS Max come dimensioni) e un’autonomia che consente di dimenticarsi di ...

Scherzo di DiCaprio a Jonah Hill : si finge un fan e lo rincorre per un selfie : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mara Venier e Barbara d'Urso si “contendono” Lamberto Sposini/ Dalle dediche commoventi al selfie con bacio : Mara Venier e Barbara d'Urso si “contendono” Lamberto Sposini: Dalle dediche commoventi al selfie con bacio. La “sfida” tra le due conduttrici non è solo televisiva...(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:53:00 GMT)

Morto per un selfie - polemiche per post su Fb del consigliere comunale contro i genitori : 'A me queste morti non dispiacciono. E voler avere anche ragione sul fatto che nessuno ha impedito a tuo figlio di cacciarsi dove non avrebbe dovuto, dimostra solo quanto siate incapaci di fare i ...

Quello che i selfie non dicono : In questi cinque anni nel mondo si sono registrati incidenti mortali di gente che ha provato a farsi una foto in cima a un grattacielo o a un canyon, nella bocca di un vulcano, sul ciglio di un geyser, sotto l'onda di uno ...

Altor che selfie estrema - il problema è aver dimenticato il nostro corpo : Il CentroSarca di Sesto San Giovanni “Morire di selfie: quando l’autoscatto è letale”. Questo, più o meno, il tenore di molti titoli letti in queste ore sulla morte accidentale del 15enne Andrea Barone, precipitato per 25 metri in un condotto di areazione. La scena del dramma è il tetto del centro commerciale Sarca, al confine fra Milano e Sesto San Giovanni. Il ragazzo era con altri amici e, dopo la cena e il cinema – ancora prima, la ...

Solo Kim Kardashian poteva trovare questo sotterfugio dopo che le hanno impedito di farsi selfie : Un problema al polso non l'ha fermata The post Solo Kim Kardashian poteva trovare questo sotterfugio dopo che le hanno impedito di farsi selfie appeared first on News Mtv Italia.

L'app di Google che attraverso un selfie ti dice a quale dipinto famoso somigli : Il selfie scattato viene immediatamente messo a confronto con un grandissimo database di dipinti messi a disposizione da musei di tutto il mondo. L'applicazione suggerisce una serie di ritratti, con ...

La nuova funzione Google che ha già fatto impazzire tutti : basta un selfie! Milioni di utenti l’hanno già provata : Vi parliamo ora dell’incredibile novità Google che sta già spopolando sul web. Come riporta anche Repubblica, adesso basta un selfie per navigare lo sterminato archivio del Google Arts & Culture, lo spazio online di Big G che digitalizza le opere d’arte e non solo da migliaia di musei del mondo. Si chiama Art Selfie ed è un nuovo, divertente strumento messo a disposizione da Big G per scavare nella ritrattistica di tutti i ...

Google - ora basta un selfie per scoprire l’arte che ti somiglia : Il progetto Arts & Culture di Big G lancia Art selfie, la funzione che ha stregato Jimmy Kimmel ed Ellen DeGeneres: una foto tramite l’applicazione confronta il tuo volto a quello di migliaia di ritratti. E ti guida alla scoperta dell’arte

I tennsti FILA si riuniscono per un selfie agli US Open - Fognini scherza con Seppi : “non vedo Schwartzman!” [FOTO] : I tennisti vestiti FILA si riuniscono agli US Open per un selfie di gruppo: Fabio Fognini interviene a commentare le foto di Seppi e i due azzurri prendono in giro Schwartzman Simpatica iniziativa dei tennisti vestiti FILA che, prima dell’inizio ufficiale degli US Open, si sono riuniti per un selfie di gruppo. Nello scatto realizzato dall’italiano Andreas Seppi, si possono vedere diversi volti noti del tennis: da Marin Cilic a Karolina ...

Taylor Swift e Karlie Kloss sono ancora BFF e c’è un selfie che lo dimostra : Si vociferava che la top model non fosse più nella squad The post Taylor Swift e Karlie Kloss sono ancora BFF e c’è un selfie che lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.