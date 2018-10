' Il reddito di cittadinanza è un disastro' | Berlusconi

Berlusconi : "Con il reddito di cittadinanza esplode il bilancio dello Stato" : Dopo il varo del Def da parte del governo la manovra porterà sul campo tre riforme costose: il superamento della Fornero, la flat tax e il reddito di cittadinanza. Proprio il reddito minimo di fatto è la misura che potrebbe più di ogni altra mettere a rischio la tenuta dei conti dello Stato. E così Silvio Berlusconi critica in modo chiaro le scelte fatte dall'esecutivo sul Def e punta il dito proprio contro il costoso sussidio voluto dai ...

reddito di cittadinanza - Di Maio “6 anni di galera a chi imbroglia”/ Boeri “mai dare soldi a chi non lavora” : Reddito di cittadinanza, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:23:00 GMT)

reddito di cittadinanza - Di Maio : "sei anni di galera per chi imbroglia" : Chi imbroglierà sul Reddito di cittadinanza rischierà fino a sei anni di galera per dichiarazioni non conformi alla legge". Lo ha annunciato Vicepremier Luigi Di Maio nel corso del question time al ...

reddito cittadinanza - Di Maio : 'Chi imbroglia becca sei anni di galera' : Il Reddito di cittadinanza, ha ribadito il ministro, 'prima di tutto è una misura di politica attiva del lavoro' e sarà da '780 euro, vincolato a lavori pubblica utilità, formazione continua durante ...

Conte celebra san Francesco : reddito cittadinanza un orgoglio : Assisi, Pg,, 4 ott., askanews, - E' Marco Bucci, sindaco di Genova espressione del centrodestra, il commissario alla ricostruzione del ponte Morandi crollato scelto dal Governo: il presidente del ...

reddito di cittadinanza : tutto quel che non si può comprare con la card : Il bancomat di cittadinanza non sarà utilizzabile ovunque. Man mano che la misura da 10 miliardi si sta delineando emergono una serie di confini invalicabili che fanno sorridere il web ...

Il presidente dell’Inps contro il reddito di cittadinanza : “Sbagliato dare soldi a chi non lavora” : Il presidente dell'Inps contesta il reddito di cittadinanza: "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte. Il percorso di successo è quello di alleggerire gli oneri su chi lavora. Muoversi nella direzione opposta, triplicando l'afflusso di chi va in pensione e di chi non lavora, significa colpire la fiscalità generale".Continua a leggere

Battelli - M5s - : da ministro tedesco Roth si a reddito cittadinanza : Roma, 4 ott., askanews, - Anche a Berlino si starebbe riconsiderando l'approccio rigorista proprio della UE, almeno stando a quanto richiarato da Sergio Battelli, M5s,, presidente della Commissione Ue ...

reddito di cittadinanza : a chi spetta - quando parte - per cosa si può spendere : Laura Castelli , viceministra dell'Economia, ha però rilasciato diverse anticipazioni su vari aspetti riguardanti il Reddito di cittadinanza: tempi, requisiti e altri dettagli tecnici. Ecco quali. ...

reddito cittadinanza - Di Maio : 'Chi imbroglia becca sei anni di galera' : Il Reddito di cittadinanza, ha ribadito il ministro, 'prima di tutto è una misura di politica attiva del lavoro' e sarà da '780 euro, vincolato a lavori pubblica utilità, formazione continua durante ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'Si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'No - si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

reddito di cittadinanza - Di Maio : «A chi imbroglia sei anni di galera» : Il vicepremier pentastellato ha dichiarato al Senato che i beneficiari del sussidio «avranno tutta la giornata impegnata in formazione e lavori di pubblica utilità»...

reddito di cittadinanza - che effetto sul pil? “Favorirà l’import. E al Sud impatto basso”. “No - lì c’è più potenziale di crescita” : I soldi del Reddito di cittadinanza si dovranno spendere “negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l’economia” e “inonderanno il commercio, negozi e piccole imprese”. Parola del vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che ha spiegato così il piano del governo per stimolare la crescita rilanciando i consumi privati, inchiodati a livelli inferiori a quelli del 2008. Ma secondo gli economisti ...