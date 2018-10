Il primo ministro iracheno che scontenta – a metà – sia Stati Uniti che Iran

L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE : L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb ha annunciato che intende presentarsi come candidato presidente della Commissione Europea per il Partito Popolare Europeo (PPE), il principale gruppo politico europeo di centrodestra. Il PPE sceglierà il suo candidato ufficiale nel corso di The post L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE appeared first on Il ...

Il ministro Tria oggi all'Eurogruppo - primo test con i partner dell'Ue sul Def : Attesa per il duplice test sulla manovra. Non solo dalla riapertura dei mercati dopo il venerdì nero delle borse ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dell'economia Tria e i partner dell'unione europea -

Scuola - ministro Bussetti : ‘Tempo pieno al Sud - un primo patto contro la dispersione scolastica’ : contro la dispersione scolastica al Sud, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, vuole rimediare con il ‘tempo pieno‘, con la Scuola aperta anche di pomeriggio: ‘Oggi, insieme al presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, firmeremo un accordo di programma che consentirà alle scuole siciliane di avere più tempo pieno e di mettere in campo azioni concrete e innovative per il contrasto della dispersione ...

Il primo ministro giapponese Abe vuole incontrare Kim Jong Un : Segnali d'apertura ufficiali tra Tokyo e Pyongyang . Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato ieri, all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York , di essere pronto a incontrare ...

Un ex primo ministro francese si è candidato a sindaco di Barcellona : Il socialista Manuel Valls, nato in Catalogna e nettamente anti-indipendentista, ha annunciato la sua partecipazione al voto del 2019

Valls - ex primo ministro francese - vuole candidarsi a sindaco di Barcellona : Manuel Valls potrebbe essere il nuovo candidato a sindaco di Barcellona . Ma chi è? Manuel Valls è l'ex delfino del Partito socialista francese , che ha ricoperto la carica di ministro dell'interno ...

L’Iraq è alla ricerca di un nuovo primo ministro : A cinque mesi dalle elezioni del 12 maggio, a cinquanta giorni dall’inizio delle proteste a Bassora, la formazione del nuovo governo iracheno è ancora in alto mare. Leggi

Il primo ministro neozelandese fa la storia portando la figlia neonata all'Assemblea ONU : La storia passa da piccoli gesti: sembra questa la frase più adatta a descrivere il gesto compiuto dal primo ministro neozelandese Jacinda Ardern, in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove ha portato con sé la figlia Neve Te Aroha, di soli 3 mesi.Mentre la mamma-premier teneva un discorso nel corso del summit sulla pace Nelson Mandela, la piccola è stata tenuta in braccio dal padre Clarke Gayford, ...

Mughini : “Governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” : Durissimo attacco dello scrittore Giampiero Mughini, ospite de L’Aria che Tira (La7), contro il governo Conte e alcuni suoi rappresentanti. “Premesso il rispetto delle persone, penso che questi siano stati i 100 giorni tra i peggiori della storia repubblicana italiana. Sono stato molto colpito dalla sortita ultima del vicepresidente Di Maio contro il ministro Tria, dicendo: ‘Questo ministro trovi i soldi’. Tria difende la civiltà. Sono anche ...

Ci sono 21 capi d'imputazione contro l'ex primo ministro della Malesia Najib Razak per lo scandalo 1MDB : Najib Razak, primo ministro della Malesia dal 2009 a quest'anno, è stato arrestato e formalmente accusato di nuovi 21 capi di imputazione legati all'enorme scandalo che ha coinvolto il controverso fondo di investimento malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), da lui creato

Shinzo Abe è stato rieletto presidente dei Liberal Democratici giapponesi : continuerà così a essere anche primo ministro del paese : Shinzo Abe, che ha 63 anni, è stato rieletto presidente del partito dei Liberal Democratici giapponesi: ha ottenuto 533 voti su 807 dall'assemblea del partito. Dato che in Giappone il primo ministro è il leader del partito di governo, si

Malesia - l'ex primo ministro Najib Razak arrestato per corruzione : l'ex primo ministro della Malesia Najib Razak è stato arrestato oggi con l'accusa di appropriazione indebita di 628 milioni di dollari, l'equivalente di circa 640 milioni di euro , dal fondo sovrano ...

Asselborn - chi è il ministro degli Esteri del Lussemburgo che ha litigato con Salvini : fu il primo a criticare l’Ungheria di Orban : Nessuno in Europa è in carica da più tempo come ministro degli Esteri. Jean Asselborn, protagonista della lite con Matteo Salvini sui migranti, è il titolare degli Esteri del Lussemburgo dal 2004. E, nel 2016, prima dell’eurodeputata Judith Sargentini, fu lui ad invocare la sospensione o, addirittura, l’espulsione dell’Ungheria dall’Unione europea a causa del suo trattamento verso i richiedenti asilo. Membro del Partito socialista dei ...

primo GIORNO DI SCUOLA 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : “abbiamo bisogno del vostro talento” : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:15:00 GMT)