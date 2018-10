Il presidente dell’Inps contro il reddito di cittadinanza | “Sbagliato dare soldi a chi

fanpage

: L'assessore al Bilancio @michele_zuin è intervenuto al convegno @INPS_it '120 anni di sviluppo tra diritti sociali… - comunevenezia : L'assessore al Bilancio @michele_zuin è intervenuto al convegno @INPS_it '120 anni di sviluppo tra diritti sociali… - Gordon81 : RT @dariodivico: «Nella storia italiana più prepensionamenti sono sempre andati di pari passo con più disoccupazione giovanile». Lo ha dett… - tmsbold : RT @dariodivico: «Nella storia italiana più prepensionamenti sono sempre andati di pari passo con più disoccupazione giovanile». Lo ha dett… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Ildell'Inps contesta ildi: "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte. Il percorso di successo è quello di alleggerire gli oneri su chi lavora. Muoversi nella direzione opposta, triplicando l'afflusso di chi va in pensione e di chi non lavora, significa colpire la fiscalità generale".