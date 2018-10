Il Presidente del Ghana Akufo-Addo incontra l' AD di ENI Descalzi

25mila euro in Regione : per il pm 'un'aspra battaglia politica' Aosta - La richiesta di archiviazione delle accuse mosse inizialmente all'ex Presidente della Giunta - Pierluigi Marquis - contiene ... : Le conclusioni Per Ceccanti, la vicenda " ha presto delineato i confini di un'aspra battaglia politica ". In essa spicca la "congerie di condotte tenute da Trevisan tali da integrare fattispecie di ...

Al Presidente Emanuele Bevilacqua l'incarico di direttore del Teatro di Roma : Antonio Calbi lascia il Teatro di Roma dal primo novembre ed Emanuele Bevilacqua, presidente, viene nominato direttore pro tempore. Il Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma-Teatro Nazionale, ...

Moratti Presidente della FIGC? Agnelli e Micciché favorevoli alla candidatura : Che ci sia stato o meno questo pranzo del mistero, smentito da tutti i presunti partecipanti, il nome di Massimo Moratti per la presidenza della Federcalcio in quota della Lega di A è reale. Ne ...

Guido Caldarelli - docente di fisica alla scuola IMT - è il nuovo Presidente della Complex Systems Society : La scienza della complessità studia le interrelazioni tra i fenomeni della vita e nasce essa stessa come interrelazione tra le diverse discipline. Riguarda quindi lo studio dei sistemi che ...

Migranti - il Presidente della Camera scelga : lasciare i 5stelle o essere foglia di Fico : Bagno di realtà alla Camera per il presidente Roberto Fico, impegnato nel convegno “L’immigrazione come risorsa per la comunità, politiche di buona accoglienza”. Il giorno dopo l’indegno arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano (vedi il corsivo di Enrico Fierro sul Fatto in edicola oggi), nell’anniversario del grande naufragio di Lampedusa: 368 Migranti morti il 3 ottobre 2013. Negli stessi momenti, da ...

Agnelli vorrebbe Moratti Presidente della Figc : la quiete dopo la tempesta Calciopoli? : Agnelli e Moratti schierati dalla stessa parte, sembra uno scenario assurdo, ma in realtà il presidente della Juventus potrebbe compiere una mossa a sorpresa Le famiglie Agnelli e Moratti, hanno vissuto la querelle Calciopoli da assolute rivali. Adesso però sembra che il rampollo Andrea abbia voglia di far pace, nonostante le punzecchiature degli anni passati. Il presidente bianconero aveva dichiarato a seguito del caso Calciopoli: ...

Il coPresidente dell'Associazione Coscioni Marco Gentili : "Chiedo a Salvini e Di Maio di discutere le leggi su eutanasia e cannabis" : "Ci ho pensato, ma non ritengo che sia ancora arrivato il momento per me". A parlare è Marco Gentili, malato di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), 29enne viterbese di Tarquinia e l'argomento è l'eutanasia. Il Corriere della Seraracconta la storia del ragazzo. Il fratello è affetto dal suo stesso male e Marco ogni giorno guarda in faccia i segni della malattia. Non si arrende perché è consapevole delle ...

Giovanni Toti - L’Espresso : “Da Gavio ai petrolieri - lista dei finanziatori segreti alla fondazione del Presidente Liguria” : Dai Gavio ai petrolieri, fino a Giovanni Calabrò. Mentre nel ddl Anticorruzione che arriva in questi giorni in Parlamento si prevede che le fondazioni vengano equiparate ai partiti e quindi siano rese pubbliche le donazioni, l’Espresso ha rivelato quali sono i donatori segreti della fondazione Change che fa capo al presidente della Liguria Giovanni Toti. L’ente, che rivendica “finalità divulgative”, ha raccolto 792mila ...

Caos Serie B - il Presidente dell’Entella lancia accuse : “campionati falsati” : Sempre più Caos nel campionato di Serie B, rigettato il ricorso di 5 club e format confermato a 19 squadre. Ecco le accuse del presidente dell’Entella Gozzi ai microfoni di Gianluca Di Marzio: “Il campionato 17/18 di Serie B che ha decretato la nostra retrocessione è stato totalmente falsato. Sì, siamo retrocessi in un campionato falsato! Con una società, il Foggia, definita dalla Procura di Milano quale ‘lavatrice di soldi ...

Di Maio contro Juncker : “È inadatto come Presidente della Commissione Ue - è evidente” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca esplicitamente il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, facendo così proseguire la polemica tra Italia e Ue sulla manovra del governo e sul deficit al 2,4%: "Juncker non è adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione europea, ormai è evidente”, attacca Di Maio.Continua a leggere

Atletica - il Presidente Giomi presenta Antonio La Torre : nominato nuovo direttore tecnico della Fidal : Il presidente della Fidal ha presentato la nuova struttura federale, soffermandosi sul nuovo direttore tecnico Antonio La Torre Si apre nel ricordo del grande Franco Sar, venuto a mancare proprio ieri, la presentazione della nuova struttura tecnica federale presso la Sala Consolini della sede Fidal a Roma. “Un ricordo doveroso e molto sentito di un gentiluomo vero come Franco Sar che ci ha appena lasciato. Una persona che ha ...

L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato Presidente della Commissione Europea per il PPE : L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb ha annunciato che intende presentarsi come candidato presidente della Commissione Europea per il Partito Popolare Europeo (PPE), il principale gruppo politico europeo di centrodestra. Il PPE sceglierà il suo candidato ufficiale nel corso di The post L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE appeared first on Il ...

Martina Colombari Presidente della Divisione calcio femminile/ La Figc candida l’ex Miss Italia : Martina Colombari presidente della Divisione calcio femminile: la Figc candida l’ex Miss Italia. L'ultima idea della Federazione per rilanciare il pallone rosa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:09:00 GMT)

Confermato il maxisequestro di beni all’ex vicePresidente del Foggia : Il Tribunale del Riesame di Bari ha Confermato il maxisequestro d’urgenza di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 14 milioni di euro, gia’ eseguito lo scorso mese di luglio dalle Fiamme Gialle, nei confronti di Massimo Ruggero Curci il commercialista di Carapelle, (Foggia), ex vicepresidente del Foggia Calcio, e di suoi cinque prestanome, tutti suoi familiari. Il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza ...