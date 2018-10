Il patrimonio immobiliare italiano | un’infrastruttura strategica al servizio del sistema

meteoweb.eu

: Civitavecchia, approvato il regolamento del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare - DailyWordItalia : Civitavecchia, approvato il regolamento del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare - studiobellini : utili spunti per una riflessione su quali siano le migliori soluzioni per la tutela del Vostro patrimonio personale… - FormazioneTesla : RT @Kyoto_Club: ?#SaveTheDate Secondo la nuova normativa europea, entro il 2050 l'impatto #ambientale degli edifici dovrà essere pari allo… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) La direttiva UE 2018/884, approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo la scorsa primavera, ed in vigore da luglio, prevede che i Paesi europei mettano a punto nei prossimi anni una piano strategico che punti a sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali e non, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parcodecarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, e di facilitare la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Entro il 10 marzo 2020, gli Stati membri dell’Unione europea, Italia compresa, dovranno recepire la direttiva sull’efficienza energetica. Kyoto Club organizza a Roma, venerdì 19 ottobre, un convegno di riflessione e approfondimento dedicato al futuro dell’innovazione e dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia, per ragionare se e come sia possibile rinnovare il ...