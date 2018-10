IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 | anticipazioni puntata di venerdì 5 ottobre 2018

tvsoap

(Di giovedì 4 ottobre 2018)Ildi: Le commesse del, le Veneri, aspettano ardentemente il loro primo stipendio e già fantasticano su come spenderanno quei soldi faticosamente guadagnati… Clelia è in ansia per via della presenza minacciosa di Rino, riapparso alproprio quel giorno, e non sa come evitare che i sogniragazze finiscano in frantumi… Antonio Amato tenta di difendersi dalle infamanti accuse di Leonardo Montemurro e decide di affrontare la madre Agnese, in modo da scoprire una volta per tutte la verità sul padre… Potete leggere l'articolo IL3,disu Tv Soap.