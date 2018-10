Il nuovo Def in Parlamento | ma è guerra di cifre Salvini | A reddito

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Economia : Tajani a 'Il Messaggero' - il nuovo Def è solo cipria : Salvini continua ad accusare Juncker di valutazioni errate sull'Italia, forse per via del tasso alcolico. Ma il presidente del Parlamento...

Manovra : verso nuovo ritocco - deficit sotto il 2 - 2% in 2020-2021 : Nessun passo indietro sul deficit/Pil al 2,4% nel 2019 ma nel biennio successivo l'asticella potrebbe essere fissata a un livello più basso, per andare incontro alle richiese dell'Europa. Secondo ...

nuovo vertice per il Def - Tria : "Non è finanza allegra" : Il governo stringe sul Nadef, la nota di aggiornamento del Def che sarà presentata oggi alle commissioni parlamentari per il via libera di Camera e Senato entro il 10 ottobre.A Palazzo Chigi si tiene un Nuovo vertice tra Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero. Si tratta delle ultime riletture e messe a punto del documento che sarà poi trasmesso alle Camere."L'obiettivo del governo è ...

nuovo vertice per il Def - Tria : "L'obiettivo è la crescita" : Il governo stringe sul Nadef, la nota di aggiornamento del Def che sarà presentata oggi alle commissioni parlamentari per il via libera di Camera e Senato entro il 10 ottobre. A Palazzo Chigi si tiene un Nuovo vertice tra Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero. Si tratta delle ultime riletture e messe a punto del documento che sarà poi trasmesso alle Camere. "L'obiettivo del governo ...

Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: nuovo vertice sul Def, riduzione deficit al 2% nel 2020-2021. Critiche da Ue, Salvini "me ne frego": le Ultime notizie sulla legge di bilancio

Oggi nuovo vertice sulla Manovra. Si profila una riduzione del deficit al 2 - 0% nel 2020 e 2021 : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Verso una riduzione del deficit al 2% nel 2020 e 2021 Alla definizione delle cifre del Def si è lavorato ancora in ...

Nottata di lavoro sul Def - mercoledì a pranzo nuovo vertice a Palazzo Chigi : ... dunque al 'tavolo' potrebbero sedere, oltre al premier, Giuseppe Conte , i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini , il titolare del ministero dell'Economia, Giovanni Tria, e il ministro ...

Agli italiani piace il Def : per Lega e M5s nuovo boom nei sondaggi : I sondaggisti vedono sopratutto il Movimento 5 stelle avvantaggiarsi dopo l'annuncio delle politiche economiche che hanno...

Manovra - sfida sul deficit : M5s vuole il 2 - 4% - Lega valuta | Pressing su Tria - nuovo vertice : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"

Si cerca l'accordo sulla manovra. In settimana il nuovo def : Il nodo resta quello di conciliare le misure su reddito di cittadinanza, pensioni, flat tax e l'eventuale sforamento del deficit che il titolare dell'economia vuole all' 1,6% -