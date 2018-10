Il nuovo album degli Skunk Anansie nel 2019 per i 25 anni di carriera | copertina e

Giorgia annuncia l’uscita di “Pop Heart” - il suo nuovo album di cover : In arrivo il 16 novembre The post Giorgia annuncia l’uscita di “Pop Heart”, il suo nuovo album di cover appeared first on News Mtv Italia.

Maneskin - ecco il nuovo album 'Il ballo della vita' e un docufilm sulla loro carriera : Disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes 'Il ballo della vita', l'attesissimo nuovo album dei Måneskin, in uscita in fisico e digitale venerdì 26 ottobre 2018. Il nuovo disco, il ...

Maneskin - “Il ballo della vita”/ Il nuovo album e il docu-film al cinema : ecco la tracklist e la data d’uscita : Il primo album ufficiale dei Maneskin, oltre ad avere un titolo ha anche la sua bella data di uscita. "Il ballo della vita" sarà pubblicato il prossimo 26 ottobre.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:45:00 GMT)

Copertina e tracklist di Giovani - il nuovo album di Irama anche in edizione autografata : Copertina e tracklist di Giovani sono disponibili alla fine di questo post. Il nuovo album di Irama arriva ad ottobre dopo il grande successo in classifica dell'ep Plume. Giovani verrà rilasciato il 19 ottobre con Warner Music e dal 5 ottobre sarà disponibile anche in una speciale versione autografata acquistabile solo ed esclusivamente su Amazon, dalle ore 14.30. "Giovani è un disco eclettico che racchiude al suo interno diversi colori che ...

Annunciato il nuovo album di Giorgia dopo Oronero : svelati titolo - data d’uscita e cover : Il nuovo album di Giorgia è finalmente ufficiale. dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, finalmente arriva qualcosa di certo che porta la data del 16 novembre. Si tratta di Pop heart, nuovo album di cover con il quale darà un seguito naturale a Oronero che ha rilasciato nel 2016 su produzione di Michele Canova, tornato alla pulsantiera magica per supportare la nuova prova di studio della cantautrice romana. Ancora da definire la ...

Un nuovo album di Ariana Grande è già in lavorazione - la popstar in studio prima dello Sweetener Tour : Le immagini in studio di registrazione confermano che un nuovo album di Ariana Grande è già stato messo in cantiere, nonostante l'ultimo progetto discografico della popstar sia stato rilasciato solo lo scorso agosto. Nemmeno il tempo di valutare l'accoglienza di Sweetener, che per ora non ha neanche un Tour ufficiale in programma poiché la Grande potrebbe ridimensionare l'iniziale progetto di una Tournée mondiale nel 2019, la popstar ha già ...

Irama ha annunciato l’uscita del nuovo album “Giovani” : ecco la tracklist! : Uscirà il 19 ottobre The post Irama ha annunciato l’uscita del nuovo album “Giovani”: ecco la tracklist! appeared first on News Mtv Italia.

Tutte le direzioni del nuovo album di Marco Mengoni atteso il 30 novembre tra sonorità e location : Il nuovo album di Marco Mengoni ci mette di fronte a nuove sonorità. Il teaser del singolo che arriverà il 19 ottobre rivela una serie di novità che potrebbero sconvolgere le aspettative dei fan. La prossima prova di studio dell'artista di Ronciglione è attesa per il 30 novembre ma già qualcosa si può comprendere dai video teaser che ha rilasciato per annunciare l'arrivo del nuovo singolo che ha già una sua data d'uscita. Secondo quanto ...

Slitta al 2019 il nuovo album di Madonna - cambio di programma per il rilascio del successore di Rebel Heart : Il nuovo album di Madonna si farà attendere più del previsto. Festeggiando i suoi sessant'anni in copertina su Vogue Italia lo scorso agosto, la Regina del Pop aveva assicurato di essere ormai in dirittura d'arrivo con la lavorazione del disco, che secondo la rivista sarebbe uscito entro l'anno. Ma a quanto pare c'è stato un cambio di programma. A rivelarlo è stata la stessa Madonna, in un'intervista con WWD pubblicata lunedì 1 ottobre: la ...

Love è il nuovo album di Michael Bublé in uscita a novembre : tracklist e video When I Fall In Love : Il nuovo album di Michael Bublé si intitola ❤ (da pronunciare Love) e sarà disponibile dal 16 novembre. Il nuovo progetto discografico arriva a 2 anni di distanza dal precedente e dopo il periodo di pausa che l'artista ha preso per essere al fianco della sua famiglia in un momento particolarmente difficile. “Non mi aspettavo di tornare a cantare e mi andava bene così", ha dichiarato Michael Bublé, mentre spiegava la sua visione del ...

TZN – The Best of Tiziano Ferro da 200 settimane in classifica con 8 dischi di platino prima del nuovo album : TZN - The Best of Tiziano Ferro spegne le 200 candeline: 200 sono le settimane di presenza in classifica Fimi/Gfk nella top 100 degli album più venduti in Italia. Il disco di Tiziano Ferro che celebra la sua intera carriera con successi del passato e nuovi inediti, è in classifica da ormai 200 settimane, numeri da capogiro se pensiamo a tutte le nuove uscite che entrano in classifica di giorno in giorno, pronte a scomparire nel giro di poche ...

Eric Clapton - in arrivo 'Happy Xmas' - il nuovo album natalizio : Eric Clapton pubblica il suo primo album di Natale, 'Happy Xmas', in uscita il 12 Ottobre. 'Happy Xmas' è il 24° album in studio di Clapton e arriva a due anni di distanza dal primo da 'I Still Do' . ...

Fedez : in arrivo il nuovo album e un videoclip con Chiara e Leone : Fedez ha detto di aver scritto una canzone per lui in un lungo post su Instagram: 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a ...

Il nuovo album di Daniele Silvestri prende vita a Favignana con un concerto per la Madonna del Rosario : A due anni dall'ultimo progetto di inediti, Acrobati, il nuovo album di Daniele Silvestri comincia a prendere vita in una location affascinante e selvaggia come l'isola di Favignana. Dopo aver dispensato qualche indizio sulle novità in arrivo, domenica 30 settembre il cantautore romano ha comunicato al pubblico, via Facebook, l'inizio del lavori in uno studio di registrazione decisamente insolito, allestito in una casa sulla deliziosa isola ...