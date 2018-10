Il Milan rimonta l' Olympiakos | Cutrone e Higuain stendono 3-1 i greci

Milan - una rimonta a due facce : Cutrone e Higuain ribaltano l'Olympiacos : Vittoria in rimonta dei rossoneri, decisivi i cambi di Gattuso

Milan - un'altra rimonta : va in vantaggio a Empoli ma finisce 1-1 : Dopo la rimonta subita domenica a San Siro dall'Atalanta, il Milan di Gennaro Gattuso deve ingoiare un boccone amaro anche in quel di Empoli , dove va in vantaggio di un gol ma viene ripreso a pochi ...

Napoli di rimonta - illude il Milan 3-2 : Il Napoli vince ancora in rimonta battendo 3-2 il Milan di Gattuso che per più di metà partita convince e si porta avanti con i gol di Bonaventura , sforbiciata di esterno destro, e Calabria, al 49', ...

Juve-Lazio 2-0 - decidono Pjanic e Mandzukic. CR7 ancora a secco. Napoli-Milan 3-2 - rimonta pazzesca al S.Paolo : Juve-Lazio- Finisce 2-0 in favore della Juventus la 2^ giornata di campionato. Mossa a sorpresa di Allegri che sceglie di puntare sul 4-3-3 dal 1°. A centrocampo spazio per Matuidi, mentre in attacco out Douglas Costa, Dybala e Cuadrado. Bernardeschi, Mandzukic e CR7 in campo dal 1′. Gara dominata dai bianconeri, in gol nel primo […] L'articolo Juve-Lazio 2-0, decidono Pjanic e Mandzukic. CR7 ancora a secco. Napoli-Milan 3-2, rimonta ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Milan 3-2 - vittoria in rimonta dei partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo : Seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zielinski (53′, 67′) e una rete del ...

Diretta/ Napoli-Milan (risultato finale 3-2) streaming video Dazn : Mertens completa la rimonta! : Diretta Napoli Milan, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match che si gioca al San Paolo nella seconda giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:18:00 GMT)

LIVE Napoli-Milan - risultato in tempo reale 3-2 : Mertens completa la rimonta : risultato LIVE Napoli-Milan 3-2 86′ – Tiro alto di Higuain. Assist di Laxalt per il Pipita, che però non riesce a tenere bassa la palla. Nulla di fatto. 80′ – Gol Napoli! Mertens porta in vantaggio gli azzurri. Ingenuità della difesa rossonera e la squadra di Ancelotti ne approfitta. Assist di Allan per Mertens, che può mettere comodamente a segno il tap-in vincente. 76′ – Corner per il Milan. 73′ ...

