Il medico di Treviso che scrive le ricette in dialetto veneto Così i pazienti

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Che i medici non abbiano mai avuto una bella grafia è un luogo comune noto, ma questo(e sindaco) di Santa Lucia in Piave, in provincia di, è andato oltre, arrivando are lein. La motivazione è nobile: ipiù anziani comprendono meglio la terapia da seguire se scritta nella lingua locale.Riccardo Szmuski, questo il nome del dottore, ha postato sul proprio account Facebook un esempio di ricetta scritta in. La frase recita: "Do al di dopo disnar e zena" ovvero "due al giorno dopo pranzo e cena". O ancora, su un'altra ricetta si legge: "Mesa al di par cuatro di, dopo te vien a controllo".Al momento nessuno si è ancora lamentato, anche se l'Ordine dei medici ha chiesto spiegazioni. Alla domanda se la condotta delpossa essere sanzionabile il segretario della Federazione Italiana ...