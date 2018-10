Il governo frena sul deficit | come verranno spesi ora i soldi in manovra

Confindustria : "Pil in frenata : +0 - 9% nel 2019. Rischio più tasse in futuro con misure del governo " : ... tra vari fattori, 'pesano' anche 'l'aumento dello spread' e - spiega il capoeconomista Andrea Montanino - 'l'incertezza' sulla 'capacità del Governo di incidere sui nodi dell'economia' e sulla '...

Manovra - ore decisive nel governo : M5s spinge per un deficit al 2 - 4% - Tria frena. Cauta la Lega : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra , ...

Centrodestra torna 'unito'. Cav prevede fine governo - Lega frena : Roma, 20 set., askanews, - Alla fine , in ossequio alla vecchia abitudine di una politica che forse non c'è più, lo hanno ribatezzato 'il patto del babà', scherzando sul dolce oversize che il padrone di casa ha offerto al termine di un pranzo a base di timballo di melanzane e ...

Migranti - tensioni nel governo : il M5s frena sui decreti Salvini : Monta il malumore tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. E questa volta non c'entra la manovra economica. Ad agitare il governo gialloverde sarebbe, infatti, il decreto sull'immigrazione che, insieme a quello sulla sicurezza, sarebbe dovuto approdare oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. La riunione, però, non è mai stata convocata. Anzi, è stato tutto rinviato a lunedì prossimo."Sono decreti molto importanti - ha spiegato Matteo Salvini - ...

Reddito di cittadinanza : Salvini ora frena<br>Di Maio evoca la crisi di governo : Il Reddito di cittadinanza rappresenta una delle grandi promesse fatte dal Movimento 5 Stelle, uno dei temi portanti della campagna elettorale e qualcosa che gli elettori vogliono con una certa priorità. Esattamente come la flat tax è una delle promesse fatte dalla Lega in campagna elettorale, insieme al superamento della legge Fornero sulle pensioni. Tutto è stato messo nel contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle e ora i ...

Migranti - governo all’Ue : "più fondi per frenare le partenze" : L’ipotesi di superamento del 3% del rapporto deficit-pil continua a tenere banco nel governo in vista della prossima manovra finanziaria: "Vedremo di rispettare tutte le regole, tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può far crescere questo Paese e far star meglio gli italiani senza irritare coloro che ci osservano dall'alto. Vedremo di essere bravi e convincenti" ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ai ...